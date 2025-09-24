Entretenimento

Paula Richard altera nova sinopse de novela para a Globo

Paula Richard. Foto: Divulgação RECORD
Paula Richard faz ajustes em nova sinopse de novela apresentada à Globo

Paula Richard Trabalha em Nova Novela para a TV Globo

A roteirista Paula Richard, conhecida por seu trabalho na Record, está perto de lançar uma nova novela na TV Globo. No início de 2023, ela enviou uma sinopse à emissora e, neste momento, está revisando a trama com orientação da direção artística da Globo.

Paula participa de um programa de formação de autores na Globo, onde mentores experientes ajudam a aprimorar sua história. O foco é tornar o enredo mais leve, adequado à faixa das 19h, que atualmente é marcada por uma concorrência acirrada entre diferentes projetos.

Atualmente, a programação da Globo nesse horário é ocupada pela novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman. Após este título, a emissora já anunciou uma nova novela sobre uma dupla sertaneja, pensada por Maria Helena Nascimento e Izabel de Oliveira. Outros nomes, como Thelma Guedes e Daniel Ortiz, também estão desenvolvendo novos projetos. Em meio a este cenário competitivo, Paula está concentrada em criar um enredo renovado que possa se destacar.

Paula Richard não é a única roteirista que possui uma carreira marcada pela Record e está tentando um lugar na Globo. Cristianne Fridman, outra profissional conhecida por seu trabalho na Record, retornou como coautora da mininovela "Vidas Paralelas", um projeto idealizado por Walcyr Carrasco para reinaugurar a faixa das 17h30.

Antes de se tornar autora titular, Paula trabalhou como colaboradora em importantes novelas da Record, como “Vidas Opostas” (2006), “Chamas da Vida” (2008), “Ribeirão do Tempo” (2010) e “Os Dez Mandamentos” (2015–2016). Em 2017, ela estreou como autora principal com a novela “O Rico e Lázaro” e, no ano seguinte, lançou “Jesus” (2018). Além das novelas, Paula também escreveu séries, incluindo “A Lei e o Crime” (2009) e “Lia” (2018).

Com uma sólida bagagem em enredos bíblicos e históricos, Paula agora enfrenta o desafio de criar uma narrativa mais leve e voltada para o público da comédia romântica, característica da programação das sete horas da TV Globo.

