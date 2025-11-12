SBT comemora fim de ano com Zezé Di Camargo

Entretenimento

Paula Fernades e Zezé di Camargo. Foto: Lourival Ribeiro/SBT
SBT celebra fim de ano com Zezé Di Camargo

Na noite de terça-feira, 11 de novembro, os estúdios do SBT foram tomados por um clima natalino especial. O cantor Zezé Di Camargo gravou o especial “Natal é Amor”, uma atração musical que promete tocar o coração do público nas festividades de fim de ano. O programa reúne uma variedade de músicas, celebrações e reencontros, com a participação de artistas renomados.

Durante a gravação, os estúdios da emissora foram transformados em um lindo cenário temático, cheio de luzes brilhantes e elementos que remetem ao Natal. Zezé Di Camargo subiu ao palco ao lado de Alexandre Pires e Paula Fernandes, que juntos apresentaram duetos inéditos além de clássicos da música brasileira que o público adora.

A plateia era composta por funcionários do SBT, embaixadores, amigos, familiares e fãs, todos animados com a participação. Entre os destaques da noite, estavam a filha caçula de Zezé, Clara, e sua esposa Graciele Lacerda, que assistiram ao espetáculo vibrando com a performance do cantor.

O especial “Natal é Amor” faz parte da tradição do SBT em produzir programas musicais que exploram temas emocionais e familiares durante o período natalino. O repertório do programa inclui canções que falam sobre união, esperança e gratidão, promovendo uma atmosfera de celebração.

O programa está previsto para ser exibido em dezembro, dentro da programação especial de Natal da emissora.

Além do especial natalino, o SBT anunciou também a realização do “Réveillon 2026” em parceria com o evento “Vira Brasil”, promovido pela Igreja Batista da Lagoinha. Essa colaboração garante a continuidade de uma transmissão que, apenas em 2024, alcançou mais de 11 milhões de telespectadores em todo o Brasil.

Daniela Abravanel Beyruti, CEO da emissora, comentou sobre a importância de ter um conteúdo que una as famílias no dia 31 de dezembro. Segundo ela, a proposta do evento traz sentimentos de fé, esperança e alegria, resultando em uma interação positiva entre os espectadores.

O evento de virada de ano do ano passado foi uma grande surpresa, combinando música e visuais impactantes que agitaram a audiência. O cantor e pastor André Valadão expressou sua felicidade com a renovação da parceria, anunciando que o evento de 2025 será ainda mais grandioso. Ele afirmou que o “Vira Brasil” vai reunir mais de 100 mil pessoas em locais como São Paulo, Belo Horizonte e Orlando, além de milhões que acompanharão a cerimônia pela televisão.

O evento promete ser repleto de horas de louvor, adoração e mensagens de fé, consolidando-se como uma das maiores celebrações cristãs da televisão aberta brasileira.

