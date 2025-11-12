Rodrigo Alvarez estreia talk show na TV Aparecida sobre fé e cultura

A TV Aparecida apresenta um novo programa chamado Rodrigo Alvarez Entrevista, que estreia na terça-feira, 18 de novembro, às 21h. Comandado pelo jornalista e escritor Rodrigo Alvarez, o programa tem um foco em conversas autênticas e inspiradoras com personalidades de diversas áreas, em um formato que mistura elementos do podcast.

As gravações acontecem em um estúdio, onde a atmosfera é descontraída, permitindo discussões profundas sobre temas relevantes. Os assuntos que serão abordados na primeira temporada incluem fé, religião, saúde, bem-estar, gastronomia e jornalismo, todos com o objetivo de envolver e informar o público.

Na estreia do programa, o convidado será o Padre Fábio Vieira, conhecido por sua atuação na divulgação da devoção a São Carlo Acutis. O padre viveu na casa da família de Carlo, na cidade de Assis, na Itália, por um ano e hoje é o diretor espiritual do apostolado Devotos de Carlo Acutis Brasil. Durante a entrevista, ele irá compartilhar detalhes sobre a vida de Carlo e discutir os fatores que levaram o jovem à santidade. Além disso, Padre Fábio falará sobre sua conexão com Nossa Senhora Aparecida e sua participação no processo de canonização de Carlo.

Ao longo da primeira temporada, o programa contará com outros convidados renomados, como a jornalista Maria Cândida, que discutirá sua carreira e a vida após os 50 anos; Maria Helena Chartuni, que restaurou a imagem de Nossa Senhora Aparecida; o jornalista Sergio Patrick, colega de Alvarez no programa Expedições ao Sagrado; e a atriz Adriana Lessa, entre outros.

Rodrigo Alvarez tem mais de 30 anos de experiência na área de jornalismo. Ele é também documentarista e autor de 12 livros, incluindo Jesus, o homem mais amado da história e Aparecida. Antes de sua nova etapa na TV Aparecida, foi correspondente internacional da TV Globo por quase duas décadas, tendo trabalhado em países como Estados Unidos, França, Alemanha e Israel, onde se aprofundou no estudo do Cristianismo.

Desde 2023, Alvarez faz parte da equipe da TV Aparecida e apresenta o programa Expedições ao Sagrado. Além disso, ele gerencia o canal Jornada Infinita no YouTube, que se concentra em documentários religiosos e já conquistou mais de 500 mil seguidores até 2025. Com esta nova atração, ele reforça sua missão de integrar espiritualidade, cultura e jornalismo em um formato acessível e atual.