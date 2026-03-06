Entretenimento

SBT Brasil atinge menor audiência em 17 anos com nova programação

César Filho apresenta o SBT Brasil. Foto: Reprodução
'SBT Brasil' registra pior audiência em 17 anos após troca de horário

A reestruturação na programação do SBT trouxe mudanças significativas para o ‘SBT Brasil’, o telejornal liderado por César Filho. Na última quinta-feira, o noticiário alcançou apenas 2,5 pontos de média de audiência na Grande São Paulo, um dos índices mais baixos registrados nos últimos 17 anos.

Esses dados indicam que o ‘SBT Brasil’ está enfrentando uma concorrência mais intensa, especialmente depois que mudou seu horário de exibição. Com o início da nova fase na última segunda-feira, o telejornal perdeu cerca de 30% da audiência habitual, que costumava assistir à atração a partir das 19h45.

Na mesma noite em que registrou a baixa audiência, o ‘SBT Brasil’ teve um pico de apenas 2,9 pontos e foi assistido por apenas 4,1% dos televisores ligados. Para complicar, o programa estava competindo com o ‘Jornal da Band’ durante aproximadamente 15 minutos, tempo em que a Band se destacou na preferência dos telespectadores. O SBT só conseguiu subir na audiência após o início da novela turca ‘Cruel Istambul’.

As mudanças não impactaram apenas o telejornal. O ‘Programa do Ratinho’, que antes competia diretamente com a programação da Globo, também sofreu uma queda em sua audiência. Antes das alterações, o programa alcançava médias em torno de 4 pontos, mas agora está marcando cerca de 3 pontos.

É importante destacar que, em 2026, cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, uma métrica utilizada pelo setor publicitário para avaliar o alcance das emissoras.

Essas alterações na grade refletem um cenário desafiador para o SBT, que precisa reavaliar suas estratégias para recuperar a audiência e se destacar em um mercado cada vez mais competitivo.

