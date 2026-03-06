Atividade física: como o movimento ajuda na prisão de ventre

O dia a dia corre a mil por hora e, com isso, muitos de nós acabamos passando horas a fio em frente às telas, sem muito movimento. Você sabia que cerca de 47% dos brasileiros são considerados sedentários? Pois é! Para a Organização Mundial da Saúde, a recomendação é fazer pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. E o que preocupa ainda mais é que entre os jovens, esse número dispara para 84%.

Além de contribuir para problemas como doenças do coração e metabólicas, ficar parado também pode afetar a saúde do nosso intestino. E quem não gostaria de evitar aquele desconforto chato de gases e prisão de ventre, não é mesmo?

Impactos do sedentarismo na saúde do intestino

O médico gastroenterologista Luiz Bertoncello, do Vera Cruz Hospital em Campinas, explica que o movimento está diretamente ligado à digestão. Quando ficamos muito tempo parados, a musculatura abdominal enfraquece e o fluxo de sangue na região intestinal diminui. Isso acaba deixando o intestino bem mais lento. Quem não gosta de um trânsito fluido, não é? No caso do intestino, a falta de atividade física pode triplicar o risco de constipação.

Uma coisa curiosa é que passar horas sentado compressão a região abdominal, o que também pode dificultar a evacuação e resultar em um aumento da produção de gases. E se você já sentiu aquela vontade inadiável de ir ao banheiro após um dia inteiro sem se mover, entende bem o que estamos falando.

Benefícios da atividade física para o intestino

Felizmente, a atividade física é uma grande aliada do intestino. O simples ato de se mover já ajuda a ativar o sistema nervoso parassimpático e melhora a circulação na região. E o melhor de tudo? Isso pode deixar o trânsito intestinal bem mais eficiente.

Além disso, a prática de exercícios influencia positivamente a microbiota intestinal. O exercício físico é capaz de aumentar a diversidade das bactérias boas que habitam nosso intestino e ajuda na produção de substâncias que fazem muito bem para a saúde intestinal. Lembre-se: até quem mantém uma alimentação equilibrada percebe os efeitos de não se mexer! Então, é preciso unificar esses dois aspectos para ter um intestino funcionando redondinho.

Como adotar uma rotina mais ativa

Para dar aquele gás no intestino, o ideal é praticar exercícios aeróbicos como caminhada, corrida leve, ciclismo ou natação por pelo menos 150 minutos durante a semana. Ah, e não subestime atividades como yoga, pilates ou fortalecer os músculos do assoalho pélvico; tudo isso ajuda muito!

Pequenas mudanças no cotidiano podem já trazer resultados interessantes. Levantar a cada 30 a 45 minutos, fazer caminhadas leves, praticar respiração diafragmática e alongamentos com torção são dicas simples que podem ajudar a reduzir a sensação de inchaço e melhorar o funcionamento do intestino. Ah, e manter um horário regular para ir ao banheiro parece ser eficiente também.

O sedentarismo é um hábito que podemos mudar facilmente. A atividade física traz benefícios rápidos e em pouco tempo você já começará a sentir a diferença. Afinal, cuidar da saúde intestinal é fazer algo bom para o corpo como um todo!