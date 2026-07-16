Como transformar a solteirice em autoconhecimento: 5 dicas

Em meio à correria do dia a dia e à cultura dos aplicativos de namoro, um movimento vem chamando atenção por trazer uma proposta bem diferente: o “boy sober”. Essa ideia sugere que, em vez de sair por aí procurando um novo amor, as mulheres façam uma pausa consciente na vida amorosa. O objetivo? Investir em autoconhecimento, profissionalização, amizades e, claro, no bem-estar emocional.

O termo ganhou força quando a influenciadora Hope Woodard anunciou nas redes sociais que passaria um ano sem sair em encontros ou usar aplicativos. A ideia logo viralizou, e muitas mulheres começaram a se identificar com essa pausa. Celebridades como Grazi Massafera e Anitta também comentaram sobre períodos de celibato, enfatizando que essa escolha não é um sinal de desistência do amor, mas sim uma maneira de priorizar a saúde emocional.

O “boy sober” pode ser uma experiência muito positiva, desde que seja encarada com consciência. Em vez de apenas estar solteira, a proposta é usar esse tempo para olhar para dentro, revisar padrões de relacionamentos e fortalecer a autoestima antes de engatar em um novo romance.

Vamos ver algumas formas de transformar essa solteirice em uma verdadeira oportunidade de autoconhecimento!

1. Faça da pausa uma escolha consciente, e não uma fuga

Adotar o “boy sober” exige intenção. Não se trata de abandonar relacionamentos por medo, mas de pausar essa busca incessante por um parceiro para compreender melhor suas emoções e necessidades. O psiquiatra Ciro Jorge do Nascimento destaca que essa pausa pode levar a uma reorganização emocional significativa, se for uma decisão consciente.

Ele menciona que, ao se afastar para entender seus padrões afetivos, a pessoa pode evitar repetir experiências dolorosas. Mas é essencial que essa escolha não se transforme numa barreira rígida para evitar vínculos, o que pode limitar experiências emocionais valiosas.

2. Aproveite o período para fortalecer sua autonomia emocional

Uma das ideias principais do movimento é que a felicidade não precisa estar atrelada a ter um relacionamento. Esse tempo sozinha pode ser uma janela incrível para desenvolver hobbies, investir na carreira e fortalecer amizades. A psiquiatra Jessica Martani explica que o “boy sober” ajuda a quebrar ciclos de dependência afetiva e a redescobrir a própria essência, permitindo que as mulheres compreendam suas necessidades emocionais.

Quantas vezes você já entrou em um relacionamento sem realmente se conhecer? Essa pausa é o momento ideal para fazer essa reflexão.

3. Observe os padrões que se repetem nos relacionamentos

O tempo longe dos relacionamentos pode abrir os olhos para comportamentos que muitas vezes passam despercebidos. Identificar essas escolhas repetitivas ajuda a entender por que certas situações se repetem. Jessica Martani ressalta que, ao se dedicar a esse autoconhecimento, a chance de construir relações mais saudáveis no futuro é maior.

É comum vermos pessoas que se enrolam em relacionamentos insatisfatórios por medo da solidão. Essa pausa pode oferecer o espaço necessário para refletir sobre esses padrões e tomar decisões mais conscientes.

4. Entenda que estar solteira não significa estar incompleta

Cada vez mais mulheres estão desafiando a ideia de que precisam estar em um relacionamento para serem felizes. O crescimento do “boy sober” reflete uma mudança cultural onde o autocuidado e a saúde mental são prioridades nas decisões sobre relacionamentos. Quando a decisão de ficar solteira é fruto de autoconhecimento, ajuda a fortalecer a autonomia emocional.

Lembre-se: a verdadeira felicidade vem de dentro. Estar solteira não é um sinal de fracasso, mas uma oportunidade incrível para se descobrir.

5. Não transforme a pausa em isolamento emocional

O movimento não é sobre rejeitar o amor ou evitar novos vínculos. A ideia é dar um tempo para amadurecer emocionalmente antes de começar uma nova relação. Hoje, é cada vez mais valorizado o autocuidado. Construir uma boa relação consigo mesma é um passo essencial antes de dividir a vida com outra pessoa.

Jessica Martani alerta que escolher ficar um tempo longe dos relacionamentos é diferente de criar um medo de se envolver novamente. A pausa deve enriquecer a vida afetiva, ajudando a construir um amor mais maduro e menos baseado em carências.

Podemos olhar para essa pausa como um pit stop na corrida da vida, onde, ao invés de parar no posto para abastecer combustível, estamos abastecendo nossa essência.