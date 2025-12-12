Entretenimento

Sabadou com Virgínia tem Biel, Tays Reis e Frank Aguiar

Fotos: Lourival Ribeiro/SBT
‘Sabadou com Virgínia’ recebe Biel, Tays Reis e Frank Aguiar

Neste sábado, o programa “Sabadou com Virgínia” traz uma noite recheada de música e histórias emocionantes. A atração, que vai ao ar a partir das 22h15, pelo SBT, contará com as participações de Biel, Tays Reis e Frank Aguiar.

Biel, durante o programa, vai relembrar um momento marcante de sua carreira: sua participação no quadro “A Princesa e o Plebeu”. Ele aponta como essa experiência foi fundamental para sua trajetória e destaca o impacto das gravações em sua rotina. O cantor menciona: “Agradeço muito ao SBT, que me apresentou ao Brasil em um dos quadros mais bem-sucedidos da emissora. Gravávamos aos domingos e eu chegava direto de shows, mas valeu a pena. Fizemos cerca de cinco edições, mas foram momentos tão intensos que pareceram muito mais.”

Tays Reis também compartilhará uma lembrança marcante. Em sua história, ela fala sobre o primeiro convite que recebeu para cantar ao lado de Ivete Sangalo, quando tinha apenas 18 anos. A artista recorda o nervosismo que sentiu antes de subir ao palco e como transformou essa ansiedade em coragem, desafiando-se a dar o melhor de si. “Eu tremia muito. Naquele momento, parecia algo inacessível. Mas fui com tudo e não decepcionei”, conta.

Já Frank Aguiar relatará uma experiência mais pessoal, envolvendo o uso de Ayahuasca há 15 anos. Ele descreve um período de conflitos internos, apesar de estar cercado por fama e sucesso. A experiência transformadora o levou a refletir sobre suas prioridades e o verdadeiro significado da vida. “Na aquela época, havia muita coisa acontecendo, mas eu não estava bem internamente. Aceitei o convite do prefeito para conhecer a Amazônia e experimentar o chá. Desde então, minha visão de vida mudou completamente. Aprendi a deixar de lado o que achava importante e a viver de forma mais leve”, explica.

Além dos convidados, o programa contará com o quadro “Lucas Guedez Também Faz”, que será transmitido do Centro de Treinamento do Corpo de Bombeiros. O público também poderá se divertir com “Se Beber Não Fale”, onde perguntas inusitadas geram risadas, e “Tá na Cara”, outra atração que promete agitar a noite.

A proposta do “Sabadou com Virgínia” é misturar memórias importantes para os artistas, performances musicais e quadros que já se tornaram característicos da atração, tudo isso em um esforço para manter a audiência engajada até o final do programa.

