Ellen volta para brigar por herança da filha milionária

A novela “Dona de Mim” está entrando em sua fase final, trazendo reviravoltas emocionantes com o retorno da personagem Ellen, interpretada por Camila Pitanga. Nos próximos capítulos, um acontecimento trágico leva Hudson, vivido por Emílio Dantas, a descobrir que Vanderson, interpretado por Armando Babaioff, faleceu. A notícia se torna uma oportunidade para Hudson, que percebe que Sofia, filha de Ellen, herdou 25% da fortuna da Boaz, tornando-se milionária.

Hudson sugere a Ellen que deixem o interior e retornem ao Rio de Janeiro, argumentando que é o momento certo para reaproximar-se de Sofia e garantir um futuro melhor para todos. Esse convite surpreende Ellen, que se vê diante da difícil decisão de enfrentar os anos de afastamento e reencontrar a filha. Durante uma conversa intensa, Hudson convence Ellen de que é hora de agir.

A chegada ao Rio de Janeiro promove cenas emocionantes, especialmente quando Ellen reencontra Sofia na Igreja da Penha, um dos momentos mais esperados da trama. Sofia, emocionada, toca o rosto da mãe, atenta para assegurar que não está sonhando. O reencontro se estende até a casa de Leo, onde mãe e filha compartilham lembranças e reatam laços familiares.

Em uma entrevista, Camila Pitanga fala sobre a complexidade de sua personagem, destacando que Ellen é uma mulher que ama, mas que também comete erros em nome do que acredita ser o melhor para sua filha. Ela menciona a dinâmica da relação entre Ellen e Hudson, descrevendo-os como um casal envolvido em trapaças, mas que mantém um profundo amor um pelo outro e por Sofia.

Nos bastidores, o clima é de entusiasmo, especialmente entre as crianças do elenco. Camila destaca a alegria de atuar ao lado de seus colegas, como Elis e Theo, e reflete sobre a honra de contracenar com nomes renomados como Tony Ramos e Cláudia Abreu. A camaradagem e a leveza entre os atores contribuem para uma experiência divertida durante as filmagens.

“Dona de Mim” é escrita por Rosane Svartman, com colaboração de diversos roteiristas e uma equipe de produção dedicada. A novela promete um desfecho repleto de emoções intensas, com a disputa pela herança de Sofia colocando Ellen no centro da história. O último capítulo da novela será exibido no dia 9 de janeiro, prometendo uma conclusão emocionante com reviravoltas e reflexões sobre passado e redenção.