‘Eita, Lucas!’ recebe João Silva e relembra a pizza do Faustão

Neste sábado, dia 13, o programa “Eita, Lucas!” traz uma edição repleta de nostalgia e boas histórias. O convidado especial é João Silva, que participará do quadro “Me Chama pro Rolê” e tentará preparar a famosa “Pizza do Faustão”. Esta receita, que se tornou um símbolo da televisão brasileira, será feita em uma pizzaria de São Paulo. Durante o programa, os apresentadores relembram frases icônicas, como o “Ô loco, meu!”, enquanto interagem de maneira divertida.

João aproveita a oportunidade para compartilhar um pouco da sua trajetória na televisão e também fala sobre sua relação com o pai, Fausto Silva. Ele menciona que ter um conselheiro como o pai em casa é um grande privilégio, destacando a importância da saúde do apresentador e sua influência na sua carreira.

Além de preparar a pizza tradicional, João e Lucas participarão de um desafio para criar uma receita ainda mais saborosa. Essa competição promete gerar momentos hilários, já que a dupla também fará trotes engraçados para algumas celebridades, trazendo mais leveza e humor à atração.

O clima de diversão continua com o quadro “Piscina da Sorte”, onde a plateia tem a chance de participar de brincadeiras e ganhar prêmios.

“Eita, Lucas!” vai ao ar a partir das 15h, no SBT, prometendo entreter o público com nostalgia e diversão.