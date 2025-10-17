Ronald Sotto é protagonista da novela “Nobreza do Amor” na Globo

A emissora Globo anunciou o protagonista da sua próxima novela das 18h, intitulada “Nobreza do Amor”. O ator Ronald Sotto foi escolhido para viver o personagem principal, Tonho, um trabalhador rural que não sabe que é herdeiro de um trono africano. Ele formará um par romântico com Duda Santos, que interpretará a heroína Alika.

Conhecido por suas atuações em “Malhação: Toda Forma de Amar” (2019) e “Últimas Férias” (2023), Sotto se envolve em uma história que mistura amor e ancestralidade. Na trama, Alika é uma princesa do fictício reino de Batanga, na África. Após um golpe de Estado, ela e sua família fogem para o Brasil e acabam se refugiando no interior de Pernambuco. Ao se apaixonar por Tonho, Alika logo descobre que ele é descendente do famoso rei Shaka, o que entrelaça ainda mais seus destinos.

A narrativa da novela começa no continente africano, retratando a fuga da rainha e da princesa após a usurpação de seu trono. Ao chegarem ao Nordeste brasileiro, Alika e sua família começam uma nova vida, que reflete a combinação entre suas raízes africanas e a cultura nordestina. A obra irá explorar temas importantes como diáspora, pertencimento e amor, com um enfoque na valorização da diversidade e da representatividade nas produções da emissora.

“Nobreza do Amor” contará com aproximadamente 50 atores, incluindo uma significativa participação de profissionais nordestinos, e todos passarão por uma preparação intensiva. Essa preparação envolverá aulas de prosódia, dança e História, com o objetivo de garantir autenticidade cultural e linguística.

O vilão da trama será interpretado pelo ator Lázaro Ramos, e Nicolas Prattes também está cotado para viver outro antagonista. A direção será de Pedro Peregrino, com Gustavo Fernandez na direção artística e Igor Verde na equipe principal. A autoria da novela é de Duca Rachid, Elísio Lopes Jr. e Júlio Fischer, com a colaboração de Alessandro Marson, Dora Castellar, Dione Carlos e Dimas Novais.

As gravações estão marcadas para começar no Rio Grande do Norte, escolhido pela beleza natural e cultural que servirá como cenário para a história. A estreia de “Nobreza do Amor” está prevista para março de 2026, ocupando a faixa das 18h e substituindo a novela “Êta Mundo Melhor!”.

Nos bastidores, a expectativa é alta, já que a produção busca unir melodrama clássico, representatividade e um forte apelo popular, características que costumam fazer sucesso nesse horário.