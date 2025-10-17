Record planeja reformulação dos domingos com foco no Brasileirão 2026

A Record está planejando uma reformulação em sua programação aos domingos, que deverá iniciar em 2026. A emissora acredita que a compra dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro foi positiva, mas os resultados de audiência não foram completamente satisfatórios. Um dos principais fatores para isso é a atual limitação na exibição dos jogos nos domingos, que é quando a audiência geralmente é mais alta.

Para aumentar a participação do futebol nas tardes de domingo, a Record pretende negociar mudanças no pacote atual de transmissões, visando concentrar mais partidas do Brasileiro nesse dia. A estratégia é reforçar o futebol como um grande atrativo para o público e, ao mesmo tempo, reorganizar os intervalos de programação e a participação do humorista Tom Cavalcante.

Em 2025, os jogos do Campeonato Brasileiro transmitidos até agora alcançaram médias entre 6 e 7 pontos de audiência, com algumas partidas de grande apelo — como Palmeiras contra Corinthians — chegando a 10 pontos. No mesmo cenário, o game show “Acerte ou Caia!”, apresentado por Tom Cavalcante, registrou uma média de aproximadamente 5,5 pontos, enquanto os filmes reprisados no “Cine Maior” ficaram em torno de 4 pontos.

Além disso, a emissora está considerando novos formatos para as atrações de Tom Cavalcante. A intenção é mantê-lo aos domingos, mas em um programa que ofereça mais interação e apelo ao público, aproveitando sua experiência e talento no humor.

A Record também está buscando adquirir um novo pacote de filmes para diversificar ainda mais sua programação. As discussões envolvem as áreas de Programação, Artística e Comercial, visando atualizar a programação e manter um equilíbrio entre esportes, humor e cinema.