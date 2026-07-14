Cuidados essenciais antes da cirurgia plástica pós-emagrecimento

Emagrecer é uma vitória e tanto, não é mesmo? Para muitas pessoas, representa o fim de uma longa jornada. Mas, após perder peso, principalmente de forma rápida, tem um novo desafio: o excesso de pele. Isso pode afetar bastante não só a aparência, mas também o conforto e a autoestima. Para quem já passou por isso, sabe o quanto um corpo que não se ajusta pode ser desconfortável, especialmente em atividades do dia a dia.

Recentemente, o uso de canetas emagrecedoras, que são análogos de GLP-1, aumentou bastante. Com isso, também cresceu a procura por cirurgias plásticas reparadoras. Essas não são apenas questões estéticas; muitas vezes são necessárias para ajudar na recuperação funcional dos pacientes.

Se você está considerando uma cirurgia plástica após uma grande perda de peso, aqui vão alguns cuidados importantes para se ter em mente.

1. O excesso de pele é normal após grandes perdas de peso

A pele nem sempre consegue acompanhar a redução do seu corpo. Quanto mais tempo você passou com sobrepeso e quanto mais rápido foi o emagrecimento, maiores são as chances de ter flacidez em áreas como o abdômen, braços e coxas. De acordo com o cirurgião plástico Dr. Marco Cassol, essa é uma queixa super comum entre pessoas que passaram por mudanças significativas.

Ele diz que após perder muito peso, é frequente ver pele sobrando. Isso acontece porque a elasticidade da pele diminui e não consegue seguir o novo contorno. Muitas vezes, esse excesso provoca assaduras, limita a mobilidade e até interfere na higiene pessoal. Por isso, a cirurgia pode ser mais do que estética; é uma questão de saúde.

2. Espere o momento certo para a cirurgia

É natural ficar empolgado para finalizar a transformação, mas operar antes de estabilizar o peso pode levar a resultados insatisfatórios. O Dr. Luis Fernando de Mattos reforça que é fundamental planejar. Ele sugere esperar pela estabilização do peso, garantindo resultados mais duradouros e menos riscos de novas alterações.

3. Conheça os procedimentos mais comuns após o emagrecimento

Cada pessoa tem necessidades únicas, mas alguns procedimentos são bastante buscados, especialmente após o uso de medicamentos para emagrecimento. A abdominoplastia, por exemplo, é muito procurada, já que o abdômen tende a ficar flácido. O lifting de coxas é outra opção para quem sente incômodo por excesso de pele nessa área. A braquioplastia é uma solução para a flacidez nos braços, e a mastopexia ajuda a reposicionar as mamas, trazendo um contorno mais harmônico.

4. Avalie se o emagrecimento realmente terminou

Antes de tomar qualquer decisão, é preciso entender se a sua situação de peso realmente se estabilizou. Questões hormonais e metabólicas podem interferir e, por isso, ter uma avaliação médica completa é essencial. O Dr. Rafael Lazarotto alerta que a alimentação e o exercício não são os únicos fatores em jogo; questões como estresse e retenção de líquido também podem influenciar bastante.

5. Mantenha a massa muscular durante o emagrecimento

Perder peso de forma saudável significa não só eliminar gordura, mas também preservar a musculatura. Isso é crucial para o metabolismo e para uma recuperação cirúrgica mais tranquila. A endocrinologista Dra. Patricia Gracitelli destaca que ter mais massa muscular ajuda a controlar o peso e favorece a saúde em geral. Treinos de força são fundamentais, e uma alimentação balanceada com acompanhamento médico faz toda a diferença.

6. Evite emagrecimento extremo na busca por uma aparência mais jovem

Perder peso em excesso pode deixar seu rosto com um aspecto envelhecido, já que ele também perde volume. O Dr. Yuri Moresco explica que um rosto saudável é aquele que tem um equilíbrio nos volumes. Assim, muitos buscam tratamentos estéticos para recuperar essa aparência jovial.

7. O foco principal deve ser recuperar a qualidade de vida

Embora a estética tenha seu peso, a cirurgia pós-emagrecimento é, na verdade, uma etapa de reabilitação importante. O objetivo é trazer conforto e facilitar a movimentação, permitindo que a pessoa aproveite a nova fase da vida. O Dr. Marco Cassol ressalta que o objetivo vai além da aparência; é fundamental que o paciente se sinta bem e melhore suas atividades diárias.

Mais do que fechar um ciclo estético, a cirurgia plástica reparadora pode ser o passo final na jornada de recuperação da saúde. Quando feita com planejamento adequado e acompanhamento profissional, essa operação ajuda a consolidar os resultados do emagrecimento e traz mais conforto e qualidade de vida.