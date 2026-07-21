Exercícios respiratórios para acelerar a recuperação da gripe

Durante o inverno, é comum notarmos um aumento nos casos de gripe. O vírus Influenza ganha força, especialmente porque ficamos mais tempo em ambientes fechados. Isso pode acabar resultando em sintomas chatos, como febre, tosse e até dificuldade para respirar. Mas, calma! Exercícios de respiração feitos em casa podem dar uma força na recuperação e ajudar a prevenir complicações.

O professor Luiz Otavio Davanso, coordenador de Fisioterapia da Unopar, recomenda algumas técnicas para melhorar a oxigenação do sangue e expandir os pulmões. Olha que legal: ele explica que esses exercícios ajudam a desobstruir as vias aéreas, mas, mesmo assim, não servem como uma barreira contra novas contaminações. Mais do que isso, é sempre importante consultar um profissional, principalmente em casos mais sérios.

Se você está enfrentando uma gripe mais leve, ele sugere três exercícios de respiração, que podem ser feitos em séries de dez repetições, até duas vezes ao dia. Vamos conferir?

1. Inspiração em três tempos

Para começar, a “inspiração em três tempos” é uma boa pedida. Aqui, a ideia é inspirar o ar em três momentos diferentes, assim você aproveita o máximo dele. Abra os braços enquanto respira, fazendo isso em três tempos. E, quando terminar, segure o ar por dois segundinhos. Essa técnica faz com que os pulmões cheguem à sua capacidade total e ajuda a ventilar aquelas áreas que costumamos esquecer durante a respiração comum. Quem já sentiu aquela arritmia ou a falta daquele ar mais puro na hora de dirigir sabe como é importante!

2. Respiração diafragmática

O próximo exercício é a respiração diafragmática. Coloque uma mão no peito e a outra no abdômen, perto do umbigo. A ideia é respirar de forma que apenas a barriga se mova, igualzinho aos bebês. Isso ativa o diafragma, o nosso principal músculo respiratório. O professor explica que esse movimento não só melhora a respiração, mas também reduz a frequência cardíaca e combate o estresse. Imagine dirigir com uma mente tranquila depois de um dia corrido na cidade!

3. Borbulhar

Por fim, temos o “borbulhar”. Para isso, você vai precisar de um copo com água e um canudo. Inspire e segure o ar por três segundos. Depois, exale pelo canudo, fazendo bolhas. Esse método ajuda a mover as secreções que ficam nos pulmões. Um detalhe: se você sentir tontura durante o exercício, é melhor interromper e, se for o caso, buscar a orientação de um especialista. Nada como curtir a estrada com saúde!

Essas dicas são ferramentas valiosas para manter nossa saúde respiratória em dia, especialmente no inverno. Afinal, um pulmão saudável é fundamental para aproveitar cada momento ao volante!