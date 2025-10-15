Renata Vanzetto gera debate após declaração em evento da Globo

Durante o evento voltado ao mercado publicitário, a chef Renata Vanzetto, uma das juradas da competição "Chef de Alto Nível", fez uma declaração que gerou controvérsia ao comparar a audiência de seu programa com a do "MasterChef Brasil", exibido pela Band.

Vanzetto afirmou durante a apresentação, que foi transmitida ao vivo, que um único episódio de "Chef de Alto Nível" teve uma audiência superior à soma de todas as temporadas do programa rival. Sua declaração causou uma rápida repercussão nas redes sociais, gerando reações divididas entre os internautas.

A provocação da chef não passou despercebida e gerou respostas de ex-participantes do "MasterChef". O vencedor do "MasterChef Confeitaria 1", Cesar Yukio, comentou que "ninguém chuta cachorro morto" e ressaltou que se o novo programa fosse realmente tão bom, não haveria necessidade de mencionar a concorrência. Leonela Borges, que participou do "MasterChef 12", ironizou a afirmação de Vanzetto, perguntando sobre o "sucesso absoluto" do novo formato. O confeiteiro Leo Salles, também ex-participante do "MasterChef", destacou que a audiência não necessariamente reflete a credibilidade de um programa.

Desempenho do Programa na Audiência

"Chef de Alto Nível" foi introduzido com a apresentação de Ana Maria Braga durante o horário nobre da Globo. Na sua primeira temporada, que foi exibida às 22h30, o programa alcançou uma média de 14,5 pontos no Ibope, superando o "Estrela da Casa", que registrou 11,6 pontos, mas ficando ligeiramente atrás de programas já consolidados, como "No Limite" e "The Voice Brasil".

Os bons índices de audiência reforçam a estratégia da emissora em investir em novos formatos de reality shows, especialmente os de gastronomia, que têm se mostrado populares no horário nobre. Ana Maria Braga anunciou que uma nova temporada de "Chef de Alto Nível" já está confirmada, e que ela continuará como apresentadora junto aos chefs mentores Alex Atala, Renata Vanzetto e Jefferson Rueda.

Formato e Dinâmica da Competição

Inspirado no "Next Level Chef", criado pelo chef britânico Gordon Ramsay, o programa brasileiro utiliza uma estrutura única de três cozinhas dispostas em níveis: porão, intermediário e topo. Cada uma dessas cozinhas apresenta diferentes desafios e condições para os competidores.

A competição envolve um grupo diversificado, que inclui profissionais da gastronomia, influenciadores e cozinheiros amadores, todos competindo pelo título de "Chef de Alto Nível" e um prêmio de R$ 500 mil. O formato da competição enfatiza não só a técnica de cozinha, mas também a rapidez e a capacidade de adaptação dos participantes em um ambiente dinâmico e impressionante, que a Globo descreve como uma "das maiores vitrines culinárias da TV aberta".

Declaração da Globo

Após as reações provocadas pela declaração de Vanzetto, a emissora emitiu um comunicado, ressaltando que o evento teve como objetivo apresentar conteúdos e dados de audiência ao mercado publicitário. Em sua nota, a Globo destacou que comparações entre programas são comuns e não significam desmerecimento do trabalho de outros profissionais. A emissora ainda enfatizou a importância de valorizar o trabalho de todos no setor e reafirmou seu compromisso com a transparência ao apresentar dados de audiência.