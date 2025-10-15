Maria do Bairro e Coração Indomável têm cortes no SBT

O SBT está fazendo mudanças na programação de suas novelas mexicanas, surpreendendo até mesmo os telespectadores mais leais. Apesar de um momento de crescimento nas tardes, a emissora optou por encurtar a produção de algumas tramas. Recentemente, a novela “As Filhas da Senhora Garcia” teve sua reta final abreviada, mesmo tendo alcançado bons índices de audiência no horário nobre.

Agora, a emissora anunciou cortes significativos nas novelas “Maria do Bairro” e “Coração Indomável”, que estão sendo exibidas nas tardes. Essa estratégia gerou reações mistas entre o público e a equipe do canal, já que essas produções eram algumas das mais assistidas na programação.

Dados de audiência mostram que as médias das novelas atualmente no ar são as seguintes:

– “Maria do Bairro”: 3,3 pontos

– “Rubi”: 2,9 pontos

– “Coração Indomável”: 2,8 pontos

– “A.Mar”: 3,4 pontos

“As Filhas da Senhora Garcia”, que acabou na última sexta-feira, 10 de outubro, teve uma média de 3,9 pontos e se destacou como uma das maiores audiências recentes da emissora no horário nobre.

A decisão de encurtar os capítulos, reduzindo episódios que originalmente duravam cerca de 45 minutos para aproximadamente 20 minutos, é considerada arriscada por analistas, já que a audiência estava finalmente apresentando sinais de recuperação.

As novelas mexicanas têm uma longa história no SBT e continuam a ser um dos principais símbolos da emissora, atraindo diversas gerações de telespectadores. O sucesso dessas tramas se deve em parte à identificação do público com os personagens, especialmente as atuações de estrelas como Thalía, Ana Brenda Contreras e Bárbara Mori, que são muito populares no Brasil.

Essas produções têm garantido boa audiência ao SBT, mesmo com a forte concorrência da Globo e da Record. Isso demonstra que as tramas latinas ainda são valorizadas pelos brasileiros.

Embora a emissora não tenha explicado oficialmente o motivo das mudanças, essa estratégia de encurtar episódios já foi usada anteriormente em outras produções, geralmente para agilizar a programação e abrir espaço para novas atrações. No entanto, especialistas alertam que cortes excessivos podem impactar negativamente o engajamento do público e diminuir a fidelidade da audiência conquistada.