Lipedema: conheça 6 receitas práticas para controlar a doença

Dor nas pernas, inchaço, hematomas frequentes e aquele dificuldade absurda para eliminar a gordura localizada. Esses são alguns dos incômodos que quem tem lipedema enfrenta. Essa condição crônica, que atinge principalmente as mulheres, gera um acúmulo anormal de gordura, geralmente nos membros inferiores. Engana-se quem acha que uma dieta mágica vai resolver tudo. Na verdade, a alimentação pode ser uma grande aliada para controlar a inflamação e melhorar o bem-estar.

A fisioterapeuta e expert em nutrição, Adriana Mariano, ressalta que escolher bem os alimentos pode fazer toda a diferença na vida de quem convive com o lipedema. Mas esse trabalho tem que ser em conjunto com um tratamento que envolva profissionais de várias áreas, assim como a prática de exercícios e mudanças consistentes de hábitos.

Adriana explica que o corpo de quem tem lipedema já passa por um processo inflamatório. Não existem alimentos milagrosos, mas fazer escolhas inteligentes ajuda a reduzir a retenção de líquidos e melhora sintomas incômodos. “Nosso foco deve estar em alimentos ricos em antioxidantes e compostos anti-inflamatórios que entram no dia a dia sem transformar a alimentação em um sacrifício”, sugere.

E já que estamos falando de comida, vamos conferir umas receitas que podem ajudar no controle do lipedema!

Bolo Funcional

Quem aqui ama um docinho, mas já se sentiu culpado por isso? O bolo funcional aparece como uma opção que une saciedade, fibras e ingredientes antioxidantes. “O foco não é cortar tudo, mas sim criar estratégias que ajudem a controlar a fome e a inflamação”, comenta Adriana.

Ingredientes

Massa

1 ovo

1 colher de sopa de aveia

1 colher de sopa de cacau em pó 100%

1 colher de sopa de chia

1 banana madura amassada

1 colher de café de fermento em pó

Canela a gosto

Calda

1 scoop de whey protein

Frutas vermelhas amassadas a gosto

Água suficiente para formar uma pasta cremosa

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente que possa ir ao micro-ondas, misture o ovo, a aveia, o cacau, a chia, a banana amassada e a canela. Após ficar homogênea, adicione o fermento e misture delicadamente. Leve ao micro-ondas por cerca de 3 minutos.

Calda

Em outro recipiente, misture o whey com as frutas vermelhas e adicione água até formar uma pasta cremosa. Despeje sobre o bolo ainda quente e delicie-se!

Chá Bomba Anti-inflamatório e Drenante

As bebidas quentes podem ser muito mais do que uma simples hidratação. Elas podem ajudar na sensação de bem-estar. “A ideia é criar um contexto alimentar que favoreça a hidratação e diminua os hábitos que levam à inflamação”, diz a fisioterapeuta.

Ingredientes

500 ml de água fervente

1 colher de sopa rasa de chá de cavalinha

1 colher de sopa rasa de hibisco seco

4 cravos-da-índia

1 canela em pau

Modo de preparo

Despeje a água fervente em um recipiente e adicione a cavalinha, o hibisco, os cravos e a canela. Tampe e deixe em infusão por alguns minutos. Coe e tome ao longo do dia.

Suco Detox Vermelho

Esse suco é uma explosão de sabor e nutrientes, perfeito para dar aquele boost na saciedade. Muitas pessoas pensam que comer saudável é sem graça, mas a variedade de cores e sabores é o caminho certo.

Ingredientes

4 morangos

1/2 beterraba crua

1 colher de sopa de frutas vermelhas (acerola, mirtilo ou framboesa)

1 colher de sopa de chia

150 ml de água

1 pedaço de gengibre

Suco de 1/2 limão

1 folha de couve

5 folhas de hortelã

Modo de preparo

No liquidificador, bata todos os ingredientes por cerca de 2 minutos até ficar homogêneo. Depois, é só servir e aproveitar.

Salada Completa Drenante e Anti-inflamatória

Uma refeição bem equilibrada deve ser rica em fibras e saborosa. Segundo Adriana, o erro é achar que alimentação saudável precisa ser monótona.

Ingredientes

1 xícara de chá de repolho roxo picado

1 xícara de chá de repolho branco picado

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 xícara de chá de couve-flor cozida

1 xícara de chá de brócolis

125 g de sardinha em óleo

3 colheres de sopa de nozes

1 colher de café de chia

1 colher de café de linhaça dourada

Limão e sal a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, junte todos os ingredientes. Tempere a gosto e sirva. Simples assim!

Creme de Abacate Anti-inflamatório

Hora da sobremesa! Esse creme é uma alternativa deliciosa e nutritiva.

Ingredientes

1/2 abacate

1 colher de sopa de cacau em pó 100%

Canela em pó a gosto

4 tâmaras

Modo de preparo

Bata tudo no liquidificador ou processador por cerca de 2 minutos até ficar cremoso. Sirva gelado e se permita saborear.

Shot Drenante Anti-inflamatório

Esse shot é ideal para começar o dia cheio de energia!

Ingredientes

Suco de 1/2 maracujá coado

1 colher de café rasa de cúrcuma

1 pitada de pimenta-do-reino

1 colher de chá de gengibre em pó

50 ml de água

4 gotas de própolis

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes em um copo e consuma logo pela manhã.

Essas receitas são simples, saudáveis e podem ser facilmente incorporadas à sua rotina. Afinal, o que importa é se sentir bem enquanto desfruta da comida!