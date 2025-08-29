Record lança remasterização de A escrava Isaura na segunda-feira

A partir de 1º de setembro, a novela A Escrava Isaura volta à programação da Record, sendo exibida diariamente às 15h30. Essa novela é um dos clássicos da televisão brasileira e é baseada no romance de Bernardo Guimarães, escrito há cerca de 150 anos. A trama é uma das mais conhecidas e discute o período da escravidão no Brasil.

A história da protagonista, Isaura, se passa em 1835 e se desenrola na fazenda do Comendador Almeida, localizada em Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro. Isaura, interpretada por Bianca Rinaldi, é filha de uma escrava e de um feitor. Desde criança, ela tem uma educação superior, graças aos cuidados de Gertrudes, esposa do Comendador, mas sempre é vista como propriedade do fazendeiro.

Além de mostrar a luta de Isaura por liberdade, a novela também retrata os questionamentos da sociedade brasileira na época, marcada pela exploração da cultura do café e pelo início do movimento abolicionista.

Conflitos Centrais: Amor, Obsessão e Fuga

A trama avança para 1854, quando Isaura, agora com 19 anos, se torna o alvo da obsessão de Leôncio, o herdeiro do Comendador. Leôncio é casado com Malvina, mas insiste em ter Isaura como amante. Após a morte de Gertrudes e do Comendador, o destino de Isaura fica nas mãos de Leôncio, que destrói o testamento que garantiria sua liberdade. O feitor Miguel, pai de Isaura, tenta comprá-la, mas Leôncio recusa.

Fugindo da situação insupportável, Isaura escapa com a ajuda da Condessa Tomásia, uma mulher que também sofreu com Leôncio. Elas se refugiam em São Paulo, onde Isaura passa a se chamar Elvira. Lá, ela conhece o jovem abolicionista Álvaro, e entre os dois surge um romance. No entanto, Isaura, sendo foragida, hesita em se entregar ao amor.

Durante um baile, ela é reconhecida por um capitão-do-mato e acaba presa. Leôncio, pressionado por Malvina a libertá-la, concorda, mas com a condição de que Isaura se case com Belchior, o jardineiro da fazenda. A situação se agrava com a morte de Leôncio, gerando incertezas e suspeitas sobre quem é o responsável pelo crime.

Isaura e Álvaro são suspeitos do assassinato, mas com o tempo, a verdade é revelada. Mesmo após a resolução do crime, o casal ainda enfrenta desafios, especialmente pela vingança de Branca, ex-noiva de Álvaro.

Após muitos desafios, Isaura finalmente conquista sua liberdade e se une a Álvaro. A novela não se limita apenas à história principal; ela também explora tramas paralelas, como o romance entre Helena e Gabriel, e a história de André, um escravo que se torna líder de um quilombo.

Produzida pela Record, a novela é escrita por Tiago Santiago e Anamaria Nunes, com direção geral de Herval Rossano. A obra, mesmo após tanto tempo da publicação original do livro, continua a emocionar o público, abordando temas como amor, luta por liberdade e crítica social.