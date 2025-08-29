Cidade desejada pelos brasileiros investe em inovação e saúde

O movimento migratório dentro do Brasil está fazendo um número cada vez maior de famílias e profissionais olharem para um novo lar: Florianópolis, a capital de Santa Catarina. Desde 2017, muitos brasileiros têm escolhido essa cidade em busca de um recomeço com mais qualidade de vida e melhores oportunidades.

Famosa por suas paisagens deslumbrantes, Florianópolis se tornou um verdadeiro refúgio para quem quer deixar para trás os perrengues dos grandes centros urbanos.

Crescimento atrativo

Santa Catarina, com Florianópolis na liderança, se firmou como um dos principais destinos para a migração interna no Brasil. Dados recentes mostram que o estado tem um saldo migratório positivo, resultado de uma combinação de segurança, oportunidades de trabalho e uma qualidade de vida que impressiona. Jovens profissionais, famílias e até aposentados estão se mudando para cá em busca de um futuro mais promissor.

Refúgio natural e seguro

Florianópolis é um verdadeiro paraíso, com mais de 40 praias que oferecem tranquilidade e momentos de lazer. Além das praias, a cidade é cercada por parques e trilhas que complementam sua infraestrutura moderna, proporcionando uma qualidade de vida admirável. Para muitos, as belezas naturais e a sensação de segurança são fatores que pesam bastante na hora de decidir pela mudança.

E quando o assunto é segurança, Florianópolis não decepciona. Os índices de criminalidade são bem mais baixos do que os de grandes cidades como São Paulo e Brasília, fazendo da capital catarinense uma das mais seguras do país.

O polo tecnológico da ilha

Outra vantagem de Florianópolis é seu crescente desenvolvimento no setor de tecnologia. Conhecida como o “Vale do Silício Brasileiro”, a cidade tem visto um crescimento de cerca de 25% de seu PIB vindo desse setor. A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) é um pilar essencial nesse processo, formando profissionais qualificados que logo encontram espaço no mercado local. Essa junção entre educação e setor privado tem fomentado a inovação e solidificado Florianópolis como um dos principais polos tecnológicos do Brasil.

Desafios à vista

No entanto, o crescimento populacional traz à tona desafios relevantes. Florianópolis enfrenta dificuldades em áreas como infraestrutura urbana e transporte público. Com custos de vida aumentando e uma demanda crescente por serviços básicos, o município precisa de constantes investimentos em planejamento e sustentabilidade para dar conta desse avanço.

Apesar desses desafios, as perspectivas são otimistas. Iniciativas de investimento urbano e a contínua atração de novos moradores indicam que Florianópolis vai manter sua posição como um dos destinos mais desejados do Brasil.