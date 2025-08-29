Notícias

A preguiça pode levar à aposentadoria confortável

A preguiça pode ser sua chave para se aposentar rico
A preguiça pode ser sua chave para se aposentar rico

Muita gente já percebeu que as plataformas de streaming estão sempre oferecendo períodos de teste grátis. Mas será que essa prática é só para mostrar a qualidade do serviço? Não exatamente. Tem mais coisa por trás disso.

A verdade é que muitas empresas sabem que, após um tempo, alguns usuários podem acabar esquecendo de cancelar a assinatura. Outras vezes, dá até uma certa preguiça de entrar em contato para solicitar o cancelamento. O resultado? As pessoas acabam pagando sem querer pelo serviço.

Esse tipo de situação é bem comum. Para muitos, só de pensar em ter que interagir com uma empresa já dá um nervoso. O tempo e a energia que isso consome podem ser desanimadores, fazendo com que essa tarefa seja sempre deixada para depois.

Segundo a educadora financeira Lai Santiago, da plataforma Rebel, essa estratégia pode ser utilizada também para ajudar nas finanças pessoais. Ela chama isso de “estratégia da inércia”. A ideia é usar a compreensão da nossa própria tendência à procrastinação para manter um controle financeiro que realmente funcione. Veja como fazer isso.

Limitar ou reduzir o limite do cartão de crédito

Diminuir o limite do cartão pode ser uma solução prática e menos complicada do que aumentar. Isso ajuda a controlar os gastos, mantendo-os dentro de um limite mais seguro. Já pensou na burocracia que é aumentar o limite? Você precisa entrar em contato com o banco, lidar com uma análise de crédito… Melhor manter o limite mais baixo, certo? Assim, você se protege de gastar mais do que realmente pode.

Cadastro de investimento em débito automático

Uma dica é cadastrar seus investimentos em débito automático. Dessa forma, você garante que uma quantia específica será direcionada para investimentos todo mês, sem precisar fazer contas ou decisões constantes. É um jeito de tornar o investimento algo regular e quase sem esforço — mais uma tarefa que vai para a lista de “deixa isso por conta do automático”.

Compras pela internet

Hoje, as compras online são extremamente práticas, mas também podem bagunçar seu orçamento com facilidade. Uma boa estratégia é priorizar as compras em lojas físicas. Isso requer um deslocamento, o que faz você pensar duas vezes antes de gastar, ajudando a controlar os gastos de forma mais eficiente.

Plano de telefone

Assim como no caso do cartão de crédito, ajustar um plano telefônico também exige que você entre em contato com a operadora. Portanto, escolher um plano mais básico pode ser uma forma de economizar, sem a necessidade de ficar fazendo ajustes frequentes. Se você já está satisfeito com o que tem, por que complicar mais?

Essas são algumas dicas simples que podem ajudar a tornar suas finanças mais saudáveis sem muito esforço. É uma forma de usar a “preguiça” ao seu favor!

