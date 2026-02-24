Record busca Andre Marques após recusa de Evaristo Costa

André Marques é o favorito para apresentar o novo reality “Casa do Patrão” na Record

Com a saída de Evaristo Costa das negociações para apresentar o reality show “Casa do Patrão”, André Marques voltou a ser cotado como um dos principais nomes para assumir o cargo. De acordo com fontes de bastidores, o diretor Boninho já iniciou conversas com Marques, que tem uma trajetória significativa na TV, incluindo experiências em programas populares como “No Limite” e “The Voice Brasil”.

A relação profissional entre Boninho e André Marques, desenvolvida ao longo de várias produções de sucesso, reforça a confiança do diretor na capacidade de Marques de conduzir um programa de grande porte. Esta preferência foi evidenciada após a desistência de Evaristo Costa, que revelou em seu Instagram que as negociações não avançaram como esperado. Costa agradeceu à Record e à Disney pela oportunidade, mas mencionou que um desacordo sobre uma cláusula contratual foi o motivo para a interrupção das conversas.

Evaristo destacou que as discussões foram amigáveis, mas a Record não aceitou a proposta apresentada, o que levou ao fim da negociação.

Por sua vez, André Marques havia se afastado da TV por um tempo, retornando em outubro para participar do programa “Angélica Ao Vivo” no GNT. Ele havia afirmado que só retornaria às telinhas se envolvesse temas de seu interesse, como gastronomia, animais ou viagens, mas também considerou a amizade como um fator importante para aceitar convites.

O “Casa do Patrão” será gravado em Itapecerica da Serra, na mesma estrutura utilizada para “A Fazenda” e “Power Couple Brasil”. O programa terá uma dinâmica que inclui uma hierarquia entre o “patrão” e os participantes, que serão anônimos e disputarão um prêmio em dinheiro. A premissa envolve um total de reais que pode ser ganho ou perdido ao longo da competição.

As gravações no Disney+ terão câmeras ligadas 24 horas por dia. A escolha do apresentador, seja André Marques ou outro nome, é o único detalhe que ainda precisa ser definido antes da estreia programada para maio de 2026.