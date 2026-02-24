Suplementos alimentares: descubra 5 mitos e verdades essenciais

Um suplemento é aquele ajudante que entra em cena para turbinar a alimentação. Pode ser que você precise por conta de alguma carência nutricional, uma questão de saúde, ou até para dar aquele gás nos treinos. Afinal, quem não quer ir mais longe e melhor, não é?

A composição dos suplementos muda conforme o que você busca. Por isso, é fundamental que cada um tenha um plano bem elaborado e, de preferência, supervisionado por um profissional de saúde. Isso garante que você tenha segurança e resultados positivos!

Então, vamos desmistificar algumas ideias sobre os suplementos alimentares!

1. Suplemento faz engordar

Mito. Uma dúvida comum entre quem pensa em usar suplementos é se eles engordam. A verdade é que existem diversos tipos, cada um com uma função específica.

Por exemplo:

Termogênicos: ajudam na perda de peso.

ajudam na perda de peso. Proteínas: são ótimas para ganhar massa muscular.

são ótimas para ganhar massa muscular. Hipercalóricos: ajudam quem precisa aumentar peso.

O que pode acontecer é que, sem orientação, algumas escolhas podem levar a resultados ruins para a saúde, mas isso não significa que você vai ganhar peso. O ideal é sempre consultar um nutricionista antes de começar a suplementação.

2. Suplementos causam efeitos colaterais

Verdade. Se usados sem supervisão, os suplementos podem provocar efeitos indesejados. Um exemplo são os problemas cardíacos, que podem surgir com o uso excessivo de termogênicos que têm cafeína. Além disso, quem exagera no consumo de whey protein e outros suplementos proteicos, como creatina e BCAA, pode afetar os rins, especialmente se já tiver problemas.

E se você tem alergia, fique ligado: o whey, por exemplo, é derivado do leite e pode causar desconfortos em quem tem intolerância à lactose. Sempre vale a pena consultar um especialista antes de começar a ingerir qualquer suplemento.

3. Os suplementos aumentam os resultados dos treinos

Mito. O que realmente faz a diferença nos treinos é a intensidade, a frequência e, claro, uma alimentação equilibrada que forneça todas as vitaminas e minerais que o corpo precisa. Os suplementos são para complementar a dieta, mas não devem substituí-la.

Aliás, atenção: muitos produtos no mercado têm aditivos químicos, como corantes e conservantes, que podem até prejudicar seus resultados. Por isso, sempre converse com um profissional antes de decidir o que vai consumir.

4. Os suplementos alimentares servem como vitaminas e outros nutrientes

Verdade. Os suplementos existem para agilizar a absorção de nutrientes que, às vezes, não conseguimos apenas com a alimentação. Os mais comuns incluem macronutrientes, como carboidratos e proteínas, além de micronutrientes, como vitaminas e minerais.

5. Suplementos são exclusivos para adultos

Mito. Embora tenham uma imagem mais associada a adultos, principalmente no meio das academias, os suplementos não são só para eles. Com a orientação certa, crianças e idosos também podem se beneficiar para suprir deficiências nutricionais.

É sempre legal lembrar que o acompanhamento profissional é chave para garantir um uso seguro e eficaz dos suplementos!