Record altera programação de domingo com sessão dupla de filmes

A Record TV anunciou mudanças em sua programação de domingo, com o intuito de aumentar a audiência e se aproximar do SBT, que atualmente lidera em certos horários do dia. A emissora vai testar uma nova estratégia, incluindo uma sessão dupla de filmes, além de novidades em seus programas.

A partir do próximo domingo, 17 de agosto, a grade começará mais cedo, às 11h, com o Cine Maior, que irá exibir o filme 13º Distrito. Em seguida, às 12h45, será a vez do Tela Máxima, que trará Os Mercenários 3. Essa mudança tem como objetivo atrair mais público e melhorar os índices de audiência da emissora.

Outra novidade será a inclusão do humorista Marco Luque como comentarista fixo no programa Love & Dance, que vai ao ar às 18h15. Marco Luque se juntará a Marisa Orth, prometendo trazer um tom mais leve e divertido à atração. Essa mudança ocorre em um momento em que o futebol não será exibido, criando uma oportunidade para conquistar novos telespectadores.

A Record está monitorando de perto a audiência após essas mudanças. Se perceber uma melhora, mesmo que pequena, poderá tornar essas modificações permanentes em sua grade dominical.

Além das novas atrações, a programação de domingo incluirá:

14h00 – Game dos 100

15h45 – Acerte ou Caia!

19h45 – Domingo Espetacular

23h00 – Esporte Record

Com essas alterações, a Record busca fortalecer sua presença aos domingos e reconquistar a atenção do público.