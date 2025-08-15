Entretenimento

Record altera programação de domingo com sessão dupla de filmes

A Record está reformulando sua programação aos domingos com o objetivo de aumentar sua audiência e se aproximar do SBT, que atualmente lidera em vários horários. A emissora aposta em novas estratégias, incluindo uma sessão dupla de filmes, para conquistar mais telespectadores.

Neste domingo, 17 de agosto, a programação começará às 11h com o programa Cine Maior, que apresentará o filme “13º Distrito”. Em seguida, às 12h45, será exibido o filme “Os Mercenários 3” no programa Tela Máxima. A ideia da sessão dupla é verificar se essa mudança consegue atrair mais público e melhorar os índices de audiência.

Outra novidade será a presença do humorista Marco Luque, que se juntará à apresentadora Marisa Orth no programa Love & Dance, a partir das 18h15. Ele atuará como comentarista fixo, trazendo uma abordagem mais descontraída ao programa. Essa mudança visa preencher a ausência de futebol, esperando conquistar novas audiências.

A Record está monitorando atentamente como essa nova estrutura se comporta em termos de audiência. Caso a média de espectadores nas novas faixas horárias melhore, mesmo que ligeiramente, a emissora poderá consolidar essas mudanças em sua programação de domingos.

Além das novas adições, o domingo da Record contará com os seguintes programas:

– 14h00 – Game dos 100
– 15h45 – Acerte ou Caia!
– 19h45 – Domingo Espetacular
– 23h00 – Esporte Record

Com essas alterações e um reforço em atrações populares, a Record busca solidificar sua audiência nos domingos e reconquistar seu espaço na televisão brasileira.

