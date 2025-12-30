‘Rainha da Sucata’ terá exibição encurtada no vale a pena ver de novo

A emissora Globo está acelerando a edição da novela “Rainha da Sucata”, planejando encurtar sua reprise no programa “Vale a Pena Ver de Novo”. Essa mudança foi motivada pela baixa audiência da novela, que desde seu relançamento em novembro registrou uma média de apenas 12,5 pontos. Esse desempenho é inferior ao de outras tramas que foram exibidas recentemente, como “A Viagem”, que alcançou 16,8 pontos, e “Tieta”, que fez 15,8 pontos.

Diante dessa situação, a direção da emissora decidiu não manter a novela no ar até maio de 2026, conforme o plano inicial. Em vez disso, a Globo está compactando os capítulos, exibindo diariamente dois ou até três episódios de uma só vez. Essa estratégia já se reflete nos desdobramentos da história: até a última sexta-feira (26), a edição já havia avançado para o capítulo 40, o que seria equivalente ao capítulo 70 na exibição tradicional da novela.

Levantamentos feitos internamente indicam que “Rainha da Sucata” está registrando o pior desempenho de audiência da década dentro desse horário. Embora haja expectativa de que a trama ganhe mais público em janeiro, quando acontece um dos principais acontecimentos da história, a estratégia de edição rápida continua.

A emissora também está atenta aos impactos que a baixa audiência de “Rainha da Sucata” pode ter sobre a novela que a segue na programação, “Êta Mundo Melhor!”, que já tem sentido os efeitos negativos da diminuição de audiência.

“Rainha da Sucata” foi produzida originalmente com 179 capítulos. Com as mudanças atuais, a Globo pretende encurtar a reprise, eliminando mais de um terço do conteúdo planejado, com a expectativa de encerrar a exibição até março.