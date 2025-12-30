Antonio Fagundes comenta retorno à Globo após cinco anos

Antonio Fagundes está de volta à Globo para protagonizar a nova novela “Quem Ama, Cuida”. Este retorno não apenas marca o seu retorno após cinco anos fora da emissora, mas também reflete mudanças nas relações entre a Globo e seus talentos. Em 2020, a emissora enxugou seus contratos fixos e Fagundes foi dispensado, mas a nova abordagem parece valorizar as contribuições dos veteranos.

Em uma entrevista, Fagundes comentou sobre a atual fase da TV aberta, dizendo que houve uma reformulação e a Globo está se reestruturando para retomar forças. Durante o tempo longe da emissora, ele explorou diversas plataformas, incluindo streaming e cinema, mas reconheceu que a Globo continua sendo uma potência na produção de conteúdo no Brasil.

Para facilitar o retorno de Fagundes, a Globo fez ajustes na sua rotina de gravações, permitindo que ele também se dedique ao teatro. Essa flexibilidade será importante para que ele possa trabalhar em um novo filme e lidar com o licenciamento de “Contra a Parede”, uma de suas produções anteriores.

Na novela “Quem Ama, Cuida”, Fagundes interpreta Artur, um milionário que decide deixar sua fortuna para a fisioterapeuta Adriana, vivida por Letícia Colin. A trama se complica quando Artur é misteriosamente assassinado, levando Adriana a ser injustamente presa. Ela precisa provar sua inocência com a ajuda de Pedro, um advogado interpretado por Chay Suede.

Essa volta à Globo também traz reencontros significativos para Fagundes. Ele expressou alegria em trabalhar novamente com o autor Walcyr Carrasco, com quem colaborou de forma bem-sucedida em “Amor à Vida”. Fagundes recordou que o personagem que interpretou nessa novela deveria morrer cedo, mas acabou ficando até o final, resultando em um desfecho emocionante. O ator também está animado em reencontrar a diretora Amora Mautner, uma parceria que remete ao início da carreira dela.

Fagundes falou sobre a importância de conciliar a TV com o teatro, ressaltando que sempre fez questão de manter essa dualidade em sua carreira, pois acredita que o teatro é essencial para o desenvolvimento de um ator.

“Quem Ama, Cuida” tem estreia prevista para maio e irá substituir a novela “Três Graças”. Este lançamento é um sinal da busca da Globo por novos relacionamentos com artistas consagrados e indica uma fase de renovação para suas produções.