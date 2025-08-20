Rachel Sheherazade quer atuar em novelas após jornalismo

A jornalista Rachel Sheherazade, amplamente reconhecida por seu trabalho como âncora de telejornais e por suas participações em programas de entretenimento, revelou que ainda sonha em atuar em novelas. Durante uma entrevista, Sheherazade compartilhou que esse desejo vem de sua infância, embora nunca tenha sido concretizado.

Desde pequena, a jornalista tinha uma ligação com o palco, mesmo sendo tímida. Ela expressou sua frustração por não ter seguido a carreira de atriz, afirmando que seu sonho sempre foi brilhar nas telinhas como intérprete. Mesmo tendo construído uma carreira sólida no jornalismo, Rachel não perdeu a esperança de realizar esse sonho e vê na atuação uma oportunidade de resgatar uma antiga paixão.

Atualmente, ela apresenta o programa “Acumuladores” e, ao comentar sobre sua vontade de atuar, demonstrou um bom humor contagiante. Em tom brincalhão, fez um apelo aos diretores da Record, dizendo: “Diretores, me convidem! Estou aqui, pronta para uma novela bíblica!”

Além de buscar novas possibilidades na atuação, Rachel também acredita que interpretar diferentes personagens seria uma maneira de expandir sua carreira e realizar um desejo que permaneceu adormecido por tanto tempo.

Ela ganhou destaque no mundo do entretenimento em 2023, após sua participação na 15ª edição de “A Fazenda”. Sua experiência no programa foi marcada por situações intensas e uma expulsão que gerou bastante repercussão, contribuindo para o aumento da audiência do reality show.

Rachel também refletiu sobre os desafios enfrentados durante sua trajetória profissional, especialmente ao conquistar espaço em uma bancada de jornalismo de rede nacional. Ela compartilhou suas vivências como mulher nordestina nesse cenário, destacando a dificuldade que enfrentou para ser aceita.

Atualmente, Sheherazade continua a diversificar sua carreira e foi recentemente anunciada como uma das participantes do “MasterChef Celebridades”, na Band. Essa nova empreitada reforça sua disposição em explorar diferentes áreas da televisão e enfrentar novos desafios profissionais.