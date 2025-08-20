Maior buraco negro registrado surpreende cientistas

Estudiosos deram um grande passo nas descobertas astronômicas ao localizar um buraco negro na nossa Via Láctea, e, acredite, ele é maior que o Sol. Essa informação veio diretamente do Observatório Europeu Austral (ESO), que fica em Munique, na Alemanha.

Batizado de Gaia BH3, esse buraco negro foi identificado durante uma missão especial da Agência Espacial Europeia. Essa missão tem como foco mapear e entender melhor a nossa galáxia, e, pasmem, o buraco negro está a apenas 2 mil anos-luz de distância da Terra, na constelação de Aquila.

Surpreendendo pelo tamanho

A missão que encontrou o Gaia BH3 revela todo o potencial de exploração do espaço. Para ter uma ideia, um ano-luz equivale a aproximadamente 9,46 trilhões de quilômetros! Uma distância e tanto, mesmo em termos astronômicos.

Pasquale Panuzzo, do Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS) em Paris, expressou sua surpresa com a descoberta: “Ninguém esperava encontrar um buraco negro de alta massa tão próximo. Esse é o tipo de achado que só acontece uma vez na vida de um pesquisador”, comentou ele.

O Gaia BH3 é consideravelmente maior do que outros buracos negros conhecidos. Por exemplo, o Cygnus X-1 foi o primeiro a ser detectado e tem cerca de 21 vezes a massa do Sol. Essa detecção ocorreu quando os cientistas observaram uma estrela em órbita do buraco negro.

Essa estrela, conhecida como estrela companheira, possui cerca de 75% da massa do Sol e brilha mais intensamente. A rotação dela em torno do buraco negro invisível foi um dos pontos-chave na identificação deste novo fenômeno.

Ao coletar mais dados, os pesquisadores perceberam que o Gaia BH3 possui uma massa que o coloca acima de outros buracos negros da Via Láctea. O que torna esses buracos negros tão fascinantes é sua força gravitacional: ela é tão intensa que a luz não consegue escapar. Quando as estrelas chegam ao final de suas vidas, muitas vezes acabam sendo menores do que esses buracos negros impressionantes.