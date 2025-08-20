Notícias

Maior buraco negro registrado surpreende cientistas

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Inacreditável! Maior buraco negro já registrado deixa cientistas sem explicação
Inacreditável! Maior buraco negro já registrado deixa cientistas sem explicação

Estudiosos deram um grande passo nas descobertas astronômicas ao localizar um buraco negro na nossa Via Láctea, e, acredite, ele é maior que o Sol. Essa informação veio diretamente do Observatório Europeu Austral (ESO), que fica em Munique, na Alemanha.

Batizado de Gaia BH3, esse buraco negro foi identificado durante uma missão especial da Agência Espacial Europeia. Essa missão tem como foco mapear e entender melhor a nossa galáxia, e, pasmem, o buraco negro está a apenas 2 mil anos-luz de distância da Terra, na constelação de Aquila.

Surpreendendo pelo tamanho

A missão que encontrou o Gaia BH3 revela todo o potencial de exploração do espaço. Para ter uma ideia, um ano-luz equivale a aproximadamente 9,46 trilhões de quilômetros! Uma distância e tanto, mesmo em termos astronômicos.

Pasquale Panuzzo, do Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS) em Paris, expressou sua surpresa com a descoberta: “Ninguém esperava encontrar um buraco negro de alta massa tão próximo. Esse é o tipo de achado que só acontece uma vez na vida de um pesquisador”, comentou ele.

O Gaia BH3 é consideravelmente maior do que outros buracos negros conhecidos. Por exemplo, o Cygnus X-1 foi o primeiro a ser detectado e tem cerca de 21 vezes a massa do Sol. Essa detecção ocorreu quando os cientistas observaram uma estrela em órbita do buraco negro.

Essa estrela, conhecida como estrela companheira, possui cerca de 75% da massa do Sol e brilha mais intensamente. A rotação dela em torno do buraco negro invisível foi um dos pontos-chave na identificação deste novo fenômeno.

Ao coletar mais dados, os pesquisadores perceberam que o Gaia BH3 possui uma massa que o coloca acima de outros buracos negros da Via Láctea. O que torna esses buracos negros tão fascinantes é sua força gravitacional: ela é tão intensa que a luz não consegue escapar. Quando as estrelas chegam ao final de suas vidas, muitas vezes acabam sendo menores do que esses buracos negros impressionantes.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Falar com o cachorro pode melhorar sua vida, aponta psicologia

Falar com o cachorro pode trazer benefícios à saúde mental

5 minutos atrás
Famoso ranking aponta os smartphones com melhor qualidade de foto

Ranking revela os smartphones com as melhores câmeras do mercado

1 hora atrás
Carro submerso, Mistério, Polícia, Pescador

Pescador encontra carro submerso e resolve mistério de 60 anos

2 horas atrás
Mundo parecido com o do filme Avatar pode existir de verdade

Mundo semelhante ao de Avatar pode ser real

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo