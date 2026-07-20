Dicas para aliviar dores musculares e articulares no inverno

Muita gente sente que, com a chegada do inverno, o corpo começa a dar sinais de que não está tão confortável assim. As temperaturas frias podem fazer com que os músculos encolham e as articulações fiquem mais rígidas, o que resulta em desconforto e dores. Mas calma, porque há algumas dicas que podem salvar sua saúde e te ajudar a passar por essa estação de uma maneira mais tranquila!

A Thais Tarabal, que é coordenadora do curso de Fisioterapia na Faculdade Anhanguera, traz um ponto importante: o frio provoca uma certa “contração” no nosso corpo. Isso significa que a circulação sanguínea diminui em algumas áreas e a rigidez aumenta. Para quem já tem problemas articulares ou musculares, essa combinação pode ser um convite para a dor.

Além disso, o que muitos não percebem é que a falta de atividade física no inverno também é um fator que contribui para o surgimento das dores. Na verdade, ficar parado só aumenta a rigidez dos músculos e articulações. Quem já ficou muito tempo sem se mexer sabe como isso pode afetar a flexibilidade!

Agora, vamos às dicas práticas que podem ajudar a manter seu corpo funcionando melhor mesmo nos dias frios.

1. Proteja o corpo do frio

Ao escolher suas roupas, opte por aquelas que mantêm a temperatura corporal, especialmente nas extremidades, que são mais sensíveis. Você vai perceber como essa proteção faz diferença para evitar desconfortos.

2. Não abandone a atividade física

Aquela desculpa de que está frio demais para sair da cama não vale! Moldar uma rotina de exercícios, mesmo que em casa, é essencial. Você pode escolher atividades que se adaptem ao seu nível de condicionamento — lembre-se: o importante aqui é ser consistente, não aumentar a intensidade a todo custo.

3. Faça alongamentos regularmente

Reserve alguns minutinhos do seu dia para alongar o corpo. Isso ajuda a deixar os músculos mais soltos e a postura em dia. Não subestime o poder de um bom alongamento, especialmente agora que a rigidez pode ser mais intensa.

4. Mantenha-se hidratado

É fácil esquecer de beber água quando não sentimos tanta sede. No entanto, a hidratação é fundamental para a saúde dos músculos e articulações, então procure lembrar de tomar água regularmente.

5. Não ignore dores persistentes

Se a dor não passa ou vem acompanhada de dificuldade para se mover, não hesite em procurar um especialista. Dor constante não é algo normal, e avaliar a causa é crucial para garantir que você não tenha problemas maiores no futuro.

Fica a dica: cuidar do corpo durante o inverno pode fazer toda a diferença na sua qualidade de vida. Afinal, um carro bem ajustado rende melhor na estrada, e conosco não é diferente!