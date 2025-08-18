Prime Video lança teaser da série Tremembé, com Marina Ruy Barbosa

O Prime Video revelou nesta segunda-feira (18) o primeiro teaser da série “Tremembé”, que promete retratar a vida de algumas das presidiárias mais conhecidas do Brasil, com destaque para Suzane von Richthofen, interpretada pela atriz Marina Ruy Barbosa. A série é baseada nos livros do jornalista Ullisses Campbell e está prevista para ser lançada em 2025, embora ainda não haja uma data exata divulgada.

No teaser, a cena mostra Suzane algemada em sua cela, com um tom de desabafo. A personagem expressa sua dor pela perda da mãe, que foi assassinada em um dos crimes mais notórios do país. Ela reflete sobre sua solidão, dizendo: “Eu não tenho mais família, não tenho mais mãe. Tenho certeza que se ela estivesse viva, viria me visitar. Às vezes sinto que ela me protege aqui dentro. No domingo, as minhas amigas recebem visita dos pais, e eu não recebo visita de ninguém. Isso é muito triste.”

A série se passa na Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, conhecida como Tremembé II, localizada em Tremembé, São Paulo. Essa prisão ficou famosa por acolher condenados por crimes que marcaram a história criminal do Brasil.

“Tremembé” mescla ficção e realidade, abordando as interações entre criminosos famosos como Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e os irmãos Cravinhos.

Além de Marina Ruy Barbosa, o elenco conta também com Bianca Comparato, que interpretará Ana Carolina Jatobá, e Carol Garcia, no papel de Elize Matsunaga. Os irmãos Cravinhos serão retratados por Kelner Macêdo e Felipe Simas.

As filmagens da série já foram concluídas, e atualmente, a produção está na fase de pós-produção. A expectativa é alta para a estreia dessa narrativa que promete prender a atenção do público.