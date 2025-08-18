Estrada que “canta” ao passar com o carro é descoberta

Na Europa, a Hungria está trazendo uma novidade bem curiosa para os motoristas: uma estrada que toca música. Perto da cidade de Kunszentmarten, uma parte da Estrada 67 foi transformada em uma verdadeira experiência musical, com ranhuras no asfalto que produzem melodias quando os carros passam por ali.

Essas ranhuras foram planejadas de forma estratégica para tocar a canção “A 67-es Út” da banda húngara Republic, mas há uma pegadinha: para que a música seja ouvida direitinho, os motoristas precisam manter uma velocidade de 80 km/h. Se acelerarem, a melodia sai toda desafinada.

Tecnologias Simples

O truque por trás dessa estrada musical é mais simples do que parece. Os sulcos no asfalto vibram quando as rodas dos veículos passam, gerando os sons. Uma ideia engenhosa, não é? Mesmo com um conceito fácil, o resultado é impressionante, e a música encanta quem passa por lá.

Impacto e Reações dos Motoristas

Os motoristas que já trafegaram por essa estrada musical relatam uma experiência bastante positiva. Para muitos, é uma forma divertida de tornar o trajeto mais agradável e até estimular a concentração na direção. Além disso, há indícios de que essa inovação ajuda os motoristas a respeitarem os limites de velocidade, contribuindo para um trânsito mais seguro para todos.

Expansão do Conceito de Estradas Musicais

Essa ideia de estradas que tocam música não está restrita à Hungria. Na Coreia do Sul, por exemplo, há a “Melody Road” em Gyeonggi, que oferece uma experiência semelhante para manter os motoristas atentos. Já no Japão, as chamadas “Melody Roads” proporcionam um clima musical nas estradas. E não para por aí: nos Estados Unidos, parte da histórica Rota 66 também foi projetada para tocar a canção “America the Beautiful”.

Esse mix de música, arte e engenharia não só atrai a atenção para a segurança nas estradas, mas também abre a porta para o uso inovador da infraestrutura, tornando as rodovias mais do que simples vias de tráfego. É uma maneira criativa de transformar a experiência de dirigir em algo único e memorável.