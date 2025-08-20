Péricles Barros é novo jurado do The Voice Brasil no SBT

Nesta quarta-feira, o SBT anunciou os jurados da nova edição do The Voice Brasil. Os escolhidos para a bancada são Péricles Barros, Mumuzinho, Duda Beat e a dupla Matheus & Kauan. O famoso cantor Lulu Santos foi convidado, mas decidiu não participar.

As gravações do programa começam em setembro, no Quanta Estúdios, localizado em São Paulo. Essa escolha foi feita porque a infraestrutura do SBT não é adequada para o formato do programa, que exige um palco elevado, cadeiras giratórias e um espaço onde os familiares dos participantes possam acompanhar as apresentações.

A direção artística ficará a cargo de J.B. de Oliveira, conhecido como Boninho, que terá a responsabilidade de gerenciar toda a produção. Este será o primeiro projeto de Boninho fora da Globo em mais de 20 anos, onde ele esteve à frente de grandes sucessos como Big Brother Brasil e No Limite. Segundo ele, o novo programa terá uma abordagem mais leve e emocional, mas sem perder a essência que fez o formato ser reconhecido mundialmente.

A estreia do The Voice Brasil está marcada para outubro e será transmitida simultaneamente pela TV aberta e pelo Disney+. Os espectadores poderão acompanhar não apenas os episódios regulares, mas também conteúdos exclusivos no streaming, que incluirão 20 minutos de bastidores e entrevistas inéditas.

O formato do programa seguirá com as tradicionais audições às cegas, batalhas e apresentações ao vivo, mas com algumas modificações para tornar a competição mais dinâmica e aumentar a interação digital com o público.

Tiago Leifert será o apresentador da nova edição. Ele é conhecido por seu trabalho no The Voice na Globo e, atualmente, também se destaca como narrador esportivo no SBT. Sua presença é uma forma de manter a identidade do reality show mesmo com a mudança de emissora.

O programa será exibido às segundas-feiras, logo após o Programa do Ratinho, uma estratégia pensada para atrair espectadores no início da semana.

A chegada do The Voice ao SBT marca um passo importante na programação da emissora, que busca fortalecer sua grade de realities musicais. A expectativa é que o novo formato traga um estilo mais envolvente, criando uma conexão emocional e promovendo a descoberta de novos talentos em todo o Brasil.