O destino surpreendente de Joaquim em ‘Três Graças’
Nos próximos episódios da novela “Três Graças”, Joaquim, interpretado por Marcos Palmeira, se vê em uma situação inesperada ao buscar abrigo na residência de Ferette, vivido por Murilo Benício, e Arminda, interpretada por Grazi Massafera. Depois de ser perseguido pela polícia por um roubo que cometeu, Joaquim decide abandonar seus planos de fuga e aceita trabalhar como mordomo na casa do casal.
Essa virada acontece em um cenário delicado. Arminda e Ferette estão em um momento íntimo quando Ferette retorna repentinamente para casa. Para evitar um mal-entendido, Arminda improvisa e transforma Joaquim em um funcionário da casa, proporcionando-lhe uma nova identidade e um uniforme, com a ajuda de Helga, personagem de Kelzy Ecard.
No entanto, essa solução não elimina a tensão da situação. Ferette logo estranha a presença de Joaquim e começa a suspeitar que já o viu antes. Essa desconfiança aumenta quando ele demonstra falta de habilidade nas tarefas de mordomo. O que inicialmente parecia uma maneira rápida de contornar um problema se torna uma convivência recheada de tensão e riscos, já que a vilã está dentro do próprio espaço dela.
A trama se aproxima de um clímax importante, com o enredo sendo desenrolado por Aguinaldo Silva, Virgilio Silva e Zé Dassilva. A novela é exibida de segunda a sábado, após o “Jornal Nacional”, e atualmente registra uma média de 22,9 pontos na Grande São Paulo. Com o final previsto para 15 de maio, a pressão sobre Joaquim aumenta, à medida que a desconfiança de Ferette cresce.
Esse contexto dramático está prestes a se intensificar ainda mais, à medida que os episódios finais se aproximam. Enquanto isso, a emissora já prepara uma nova novela para ocupar o horário: “Quem Ama, Cuida”, de Walcyr Carrasco e Claudia Souto.