O destino surpreendente de Joaquim em ‘Três Graças’

Arminda (Graz Massafera) e Joaquim (Marcos Palmeira). Foto: TV Globo/Divulgação
Nos próximos episódios da novela “Três Graças”, Joaquim, interpretado por Marcos Palmeira, se vê em uma situação inesperada ao buscar abrigo na residência de Ferette, vivido por Murilo Benício, e Arminda, interpretada por Grazi Massafera. Depois de ser perseguido pela polícia por um roubo que cometeu, Joaquim decide abandonar seus planos de fuga e aceita trabalhar como mordomo na casa do casal.

Essa virada acontece em um cenário delicado. Arminda e Ferette estão em um momento íntimo quando Ferette retorna repentinamente para casa. Para evitar um mal-entendido, Arminda improvisa e transforma Joaquim em um funcionário da casa, proporcionando-lhe uma nova identidade e um uniforme, com a ajuda de Helga, personagem de Kelzy Ecard.

No entanto, essa solução não elimina a tensão da situação. Ferette logo estranha a presença de Joaquim e começa a suspeitar que já o viu antes. Essa desconfiança aumenta quando ele demonstra falta de habilidade nas tarefas de mordomo. O que inicialmente parecia uma maneira rápida de contornar um problema se torna uma convivência recheada de tensão e riscos, já que a vilã está dentro do próprio espaço dela.

A trama se aproxima de um clímax importante, com o enredo sendo desenrolado por Aguinaldo Silva, Virgilio Silva e Zé Dassilva. A novela é exibida de segunda a sábado, após o “Jornal Nacional”, e atualmente registra uma média de 22,9 pontos na Grande São Paulo. Com o final previsto para 15 de maio, a pressão sobre Joaquim aumenta, à medida que a desconfiança de Ferette cresce.

Esse contexto dramático está prestes a se intensificar ainda mais, à medida que os episódios finais se aproximam. Enquanto isso, a emissora já prepara uma nova novela para ocupar o horário: “Quem Ama, Cuida”, de Walcyr Carrasco e Claudia Souto.

