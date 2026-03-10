Números consolidados de 9 de março de 2026 estão disponíveis
Audiência da Televisão: Resultados do Dia 9 de Março de 2026
O programa “Êta Mundo Melhor!” está se despedindo em grande estilo, alcançando um pico de 26,4 pontos, enquanto o “Jornal Nacional” obteve sua maior média do ano, com 24,5 pontos.
Por outro lado, o SBT enfrenta dificuldades com o “Alô Você”, que, após mudanças de horário, registrou sua pior média em audiência até agora. A situação é ainda mais complicada para o canal, já que o programa “Jogo Aberto”, da Band, conseguiu superar a audiência do SBT durante toda a sua exibição.
O talk show “A Tarde é Sua” conquistou quase 3 pontos quando abordou o “BBB 26”, da Globo, mostrando a força de atrações ligadas ao reality show.
Além disso, a Globo notou uma perda de telespectadores durante a exibição de “Falas Femininas”, indicando uma possível migração de audiência para outras plataformas ou mídias.
A seguir, veja a lista das audiências consolidadas para esta segunda-feira, 9 de Março de 2026:
- Hora Um: 4,4 pontos
- Bom Dia SP: 8,2 pontos
- Bom Dia Brasil: 8,2 pontos
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,7 pontos
- Mais Você: 7,4 pontos
- SP1: 11,1 pontos
- Globo Esporte: 10,6 pontos
- Jornal Hoje: 11,5 pontos
- Edição Especial – Terra Nostra: 12,4 pontos
- Sessão da Tarde – Agente 86: 10,4 pontos
- SPTV: 13,1 pontos
- Vale a Pena Ver de Novo – Rainha da Sucata: 15,6 pontos
- Êta Mundo Melhor!: 20,4 pontos
- SP2: 22,5 pontos
- Coração Acelerado: 20,4 pontos
- Jornal Nacional: 24,5 pontos
- Três Graças: 24,9 pontos
- BBB 26: 17,8 pontos
- Falas Femininas: 8,7 pontos
- Jornal da Globo: 6,1 pontos
- Rede BBB: 5,7 pontos
- Coração Acelerado (reapresentação): 4,3 pontos
- Comédia na Madruga – Vai Que Cola: 3,9 pontos
- Corujão – Um Casal Inseparável: 3,7 pontos
Outras emissoras também apresentaram seus números:
Record:
- Balanço Geral Manhã: 2,2 pontos
- Fala Brasil: 2,7 pontos
- Hoje em Dia: 3,6 pontos
- Cidade Alerta: 4,0 pontos
- Jornal da Record: 7,4 pontos
SBT:
- Se Liga, Brasil: 2,1 pontos
- Primeiro Impacto: 2,3 pontos
- Alô Você: 2,1 pontos
Band:
- Jogo Aberto: 1,8 pontos
- Brasil Urgente: 2,8 pontos
Esses números de audiência refletem a medição na capital paulista e são um importante indicador para o mercado publicitário. Em 2026, um ponto de audiência corresponde a aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo.