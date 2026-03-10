Números consolidados de 9 de março de 2026 estão disponíveis

Audiência da Televisão: Resultados do Dia 9 de Março de 2026

O programa “Êta Mundo Melhor!” está se despedindo em grande estilo, alcançando um pico de 26,4 pontos, enquanto o “Jornal Nacional” obteve sua maior média do ano, com 24,5 pontos.

Por outro lado, o SBT enfrenta dificuldades com o “Alô Você”, que, após mudanças de horário, registrou sua pior média em audiência até agora. A situação é ainda mais complicada para o canal, já que o programa “Jogo Aberto”, da Band, conseguiu superar a audiência do SBT durante toda a sua exibição.

O talk show “A Tarde é Sua” conquistou quase 3 pontos quando abordou o “BBB 26”, da Globo, mostrando a força de atrações ligadas ao reality show.

Além disso, a Globo notou uma perda de telespectadores durante a exibição de “Falas Femininas”, indicando uma possível migração de audiência para outras plataformas ou mídias.

A seguir, veja a lista das audiências consolidadas para esta segunda-feira, 9 de Março de 2026:

Hora Um: 4,4 pontos

Bom Dia SP: 8,2 pontos

Bom Dia Brasil: 8,2 pontos

Encontro com Patrícia Poeta: 6,7 pontos

Mais Você: 7,4 pontos

SP1: 11,1 pontos

Globo Esporte: 10,6 pontos

Jornal Hoje: 11,5 pontos

Edição Especial – Terra Nostra: 12,4 pontos

Sessão da Tarde – Agente 86: 10,4 pontos

SPTV: 13,1 pontos

Vale a Pena Ver de Novo – Rainha da Sucata: 15,6 pontos

Êta Mundo Melhor!: 20,4 pontos

SP2: 22,5 pontos

Coração Acelerado: 20,4 pontos

Jornal Nacional: 24,5 pontos

Três Graças: 24,9 pontos

BBB 26: 17,8 pontos

Falas Femininas: 8,7 pontos

Jornal da Globo: 6,1 pontos

Rede BBB: 5,7 pontos

Coração Acelerado (reapresentação): 4,3 pontos

Comédia na Madruga – Vai Que Cola: 3,9 pontos

Corujão – Um Casal Inseparável: 3,7 pontos

Outras emissoras também apresentaram seus números:

Record:

Balanço Geral Manhã: 2,2 pontos

Fala Brasil: 2,7 pontos

Hoje em Dia: 3,6 pontos

Cidade Alerta: 4,0 pontos

Jornal da Record: 7,4 pontos

SBT:

Se Liga, Brasil: 2,1 pontos

Primeiro Impacto: 2,3 pontos

Alô Você: 2,1 pontos

Band:

Jogo Aberto: 1,8 pontos

Brasil Urgente: 2,8 pontos

Esses números de audiência refletem a medição na capital paulista e são um importante indicador para o mercado publicitário. Em 2026, um ponto de audiência corresponde a aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo.