Números consolidados de 9 de março de 2026 estão disponíveis

Cena de Êta Mundo Melhor. Foto: Reprodução/Globo
confira os números consolidados de 09/03/2026

Audiência da Televisão: Resultados do Dia 9 de Março de 2026

O programa “Êta Mundo Melhor!” está se despedindo em grande estilo, alcançando um pico de 26,4 pontos, enquanto o “Jornal Nacional” obteve sua maior média do ano, com 24,5 pontos.

Por outro lado, o SBT enfrenta dificuldades com o “Alô Você”, que, após mudanças de horário, registrou sua pior média em audiência até agora. A situação é ainda mais complicada para o canal, já que o programa “Jogo Aberto”, da Band, conseguiu superar a audiência do SBT durante toda a sua exibição.

O talk show “A Tarde é Sua” conquistou quase 3 pontos quando abordou o “BBB 26”, da Globo, mostrando a força de atrações ligadas ao reality show.

Além disso, a Globo notou uma perda de telespectadores durante a exibição de “Falas Femininas”, indicando uma possível migração de audiência para outras plataformas ou mídias.

A seguir, veja a lista das audiências consolidadas para esta segunda-feira, 9 de Março de 2026:

  • Hora Um: 4,4 pontos
  • Bom Dia SP: 8,2 pontos
  • Bom Dia Brasil: 8,2 pontos
  • Encontro com Patrícia Poeta: 6,7 pontos
  • Mais Você: 7,4 pontos
  • SP1: 11,1 pontos
  • Globo Esporte: 10,6 pontos
  • Jornal Hoje: 11,5 pontos
  • Edição Especial – Terra Nostra: 12,4 pontos
  • Sessão da Tarde – Agente 86: 10,4 pontos
  • SPTV: 13,1 pontos
  • Vale a Pena Ver de Novo – Rainha da Sucata: 15,6 pontos
  • Êta Mundo Melhor!: 20,4 pontos
  • SP2: 22,5 pontos
  • Coração Acelerado: 20,4 pontos
  • Jornal Nacional: 24,5 pontos
  • Três Graças: 24,9 pontos
  • BBB 26: 17,8 pontos
  • Falas Femininas: 8,7 pontos
  • Jornal da Globo: 6,1 pontos
  • Rede BBB: 5,7 pontos
  • Coração Acelerado (reapresentação): 4,3 pontos
  • Comédia na Madruga – Vai Que Cola: 3,9 pontos
  • Corujão – Um Casal Inseparável: 3,7 pontos

Outras emissoras também apresentaram seus números:

Record:

  • Balanço Geral Manhã: 2,2 pontos
  • Fala Brasil: 2,7 pontos
  • Hoje em Dia: 3,6 pontos
  • Cidade Alerta: 4,0 pontos
  • Jornal da Record: 7,4 pontos

SBT:

  • Se Liga, Brasil: 2,1 pontos
  • Primeiro Impacto: 2,3 pontos
  • Alô Você: 2,1 pontos

Band:

  • Jogo Aberto: 1,8 pontos
  • Brasil Urgente: 2,8 pontos

Esses números de audiência refletem a medição na capital paulista e são um importante indicador para o mercado publicitário. Em 2026, um ponto de audiência corresponde a aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo.

