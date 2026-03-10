Março vermelho: adote 5 hábitos para prevenir câncer e rins saudáveis

O Março Vermelho chegou e, com ele, a oportunidade de falarmos sobre o câncer renal. Este mês é dedicado a aumentar a conscientização sobre essa doença que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), pode crescer até 63% até 2050 no mundo todo. No Brasil, o cenário é ainda mais preocupante, com uma previsão de quase 80% de aumento nos casos. É um assunto importante e merece nossa atenção.

O câncer renal se forma nos rins, que são essenciais na filtragem do sangue e na produção da urina. Basicamente, a doença acontece quando algumas células renais começam a crescer de maneira descontrolada, formando tumores que podem prejudicar o funcionamento desses órgãos tão importantes.

Uma das coisas mais complicadas sobre o câncer renal é que ele pode ser silencioso, aparecendo sem sintomas claros nas fases iniciais. Ele só pode ser descoberto através de exames de imagem. Quando os sinais começam a aparecer, eles podem se manifestar como sangue na urina, dor na parte inferior das costas, perda de peso sem explicação e uma sensação constante de cansaço. Se você já teve que dirigir longas distâncias e sentiu dores e fadiga, talvez consiga imaginar o impacto que isso teria no dia a dia.

Fatores de risco para o câncer renal

O Dr. Sérgio Rametta, urologista e professor, nos traz algumas informações valiosas sobre o câncer renal. Um dos principais fatores de risco é o tabagismo. Além disso, questões genéticas e condições como obesidade e sedentarismo também estão na lista. Essa é uma boa hora para pensar na sua saúde: se você é daqueles que adora um lanche gorduroso durante as viagens de carro, talvez faça sentido rever essa opção.

Outra situação que aumenta a suscetibilidade ao câncer renal é quem já tem problemas nos rins. Pacientes em hemodiálise estão em maior risco. Vale lembrar que os homens têm uma probabilidade maior de desenvolver a doença do que as mulheres. No Brasil, entre 2021 e 2024, o câncer renal foi responsável por 12.414 mortes. Esse dado pode ser um choque, mas a verdade é que a informação é a melhor ferramenta para cuidarmos da nossa saúde.

Exames que avaliam o funcionamento dos rins

Para aumentar a conscientização, celebramos o Dia Mundial do Rim em 12 de março. Essa data é promovida pela Sociedade Brasileira de Nefrologia e enfatiza a importância do diagnóstico precoce. Neste ano, o lema da campanha é “Exame de urina e creatinina para todos”. É uma oportunidade de dar aquele check-up necessário!

A Dra. Ana Flávia Vieira Ferreira, nefrologista, explica que a dosagem da creatinina no sangue e o exame de urina são fundamentais para avaliar a saúde dos rins. Eles podem mostrar se algo não está funcionando bem antes que os sintomas se tornem mais graves. Então, se você é do tipo que não liga muito pra ir ao médico, talvez seja a hora de mudar essa abordagem.

Dicas para manter os rins saudáveis

Se você quer manter seus rins em dia, a Dra. Ana Flávia lista algumas dicas práticas que são fáceis de seguir. Vamos conferir?

1. Beba água

Hidratação é tudo! Beber água ajuda os rins a filtrar a creatinina, que é uma substância que precisa ser eliminada. Níveis elevados no sangue podem indicar um problema, então manter-se hidratado faz toda a diferença.

2. Coma bem

Alimentos naturais são seus aliados. Reduza o sal, pois ele pode reter líquidos e elevar a pressão arterial, o que prejudica a saúde dos rins. Pense na última vez que você parou para fazer uma refeição saudável antes de viajar.

3. Mexa-se

A atividade física é essencial. Além de ajudar a controlar a pressão arterial, ela ajuda você a manter o peso em dia. E se você gosta de dar umas voltas com o carro, por que não parar em um lugar bonito e dar uma caminhada?

4. Cuidado com remédios

Se você costuma tomar analgésicos ou anti-inflamatórios, preste atenção. O uso indiscriminado pode ser prejudicial aos rins.

5. Controle a pressão e a glicose

Manter a pressão arterial e a glicemia controladas é crucial. Rins que trabalham sob alta pressão podem enfraquecer com o tempo.

Olhar para a saúde dos rins é tão importante quanto cuidar do motor do seu carro. Afinal, nosso corpo também precisa de cuidados regulares!