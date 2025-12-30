Números consolidados de 29 de dezembro de 2025
O programa Bake Off Celebridades consolidou a vice-liderança do SBT, superando a Record em audiência. Essa situação reflete uma estratégia da emissora, que busca se destacar em um mercado competitivo.
Entre as novelas em exibição, Êta Mundo Melhor! foi a mais afetada pelo feriado prolongado de fim de ano, apresentando uma queda significativa em sua audiência. Por outro lado, a novela A.Mar atingiu seu recorde negativo. Apesar disso, o Programa do Ratinho conseguiu garantir a segunda colocação no ranking de audiência, superando um folhetim bíblico em sua faixa de exibição.
O programa de fofocas Fofocalizando teve um desempenho notável, sendo o melhor entre as atrações vespertinas do SBT, o que indica um bom engajamento do público durante aquele horário.
No dia 29 de dezembro de 2025, as audiências consolidadas em São Paulo demonstraram as seguintes posições e números:
- Hora 1: 4,7
- Bom Dia Brasil: 7,5
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,6
- Mais Você: 6,2
- SP1: 9,3
- Globo Esporte: 10,0
- Jornal Hoje: 10,0
- Edição Especial: Terra Nostra: 9,9
- Sessão da Tarde: A Filha da Noiva: 7,8
- SPTV: 8,2
- Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 10,1
- Êta Mundo Melhor!: 15,4
- SP2: 17,6
- Dona de Mim: 18,9
- Jornal Nacional: 21,4
- Três Graças: 21,4
- Tela Quente: Luca: 13,6
- Jornal da Globo: 8,0
- Dona de Mim (reapresentação): 6,0
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 4,1
Os números de audiência de outras emissoras também foram registrados:
Record:
- Balanço Geral Manhã: 1,3
- Balanço Geral Manhã SP: 2,6
- Fala Brasil: 3,0
- Hoje em Dia: 2,9
- Balanço Geral SP: 4,8
- A Escrava Isaura: 4,0
- Cidade Alerta: 3,5
- Jornal da Record: 6,7
SBT:
- SBT Manhã: 1,7
- Primeiro Impacto: 2,0
- Fofocalizando: 3,1
- Programa do Ratinho: 4,3
- Bake Off Celebridades: 4,0
Band:
- Jogo Aberto: 1,1
- Brasil Urgente: 2,4
RedeTV!:
- TV Fama: 0,6
- Sensacional: 0,7
Esses dados são importantes para entender o panorama da audiência na televisão. Em 2025, cada ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, sendo uma métrica valiosa para o mercado publicitário.