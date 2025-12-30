Entretenimento

Números consolidados de 29 de dezembro de 2025

Sandra (Flávia Alessandra), vilã de Êta Mundo Melhor. Foto: TV Globo
confira os números consolidados de 29/12/2025

O programa Bake Off Celebridades consolidou a vice-liderança do SBT, superando a Record em audiência. Essa situação reflete uma estratégia da emissora, que busca se destacar em um mercado competitivo.

Entre as novelas em exibição, Êta Mundo Melhor! foi a mais afetada pelo feriado prolongado de fim de ano, apresentando uma queda significativa em sua audiência. Por outro lado, a novela A.Mar atingiu seu recorde negativo. Apesar disso, o Programa do Ratinho conseguiu garantir a segunda colocação no ranking de audiência, superando um folhetim bíblico em sua faixa de exibição.

O programa de fofocas Fofocalizando teve um desempenho notável, sendo o melhor entre as atrações vespertinas do SBT, o que indica um bom engajamento do público durante aquele horário.

No dia 29 de dezembro de 2025, as audiências consolidadas em São Paulo demonstraram as seguintes posições e números:

  • Hora 1: 4,7
  • Bom Dia Brasil: 7,5
  • Encontro com Patrícia Poeta: 6,6
  • Mais Você: 6,2
  • SP1: 9,3
  • Globo Esporte: 10,0
  • Jornal Hoje: 10,0
  • Edição Especial: Terra Nostra: 9,9
  • Sessão da Tarde: A Filha da Noiva: 7,8
  • SPTV: 8,2
  • Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 10,1
  • Êta Mundo Melhor!: 15,4
  • SP2: 17,6
  • Dona de Mim: 18,9
  • Jornal Nacional: 21,4
  • Três Graças: 21,4
  • Tela Quente: Luca: 13,6
  • Jornal da Globo: 8,0
  • Dona de Mim (reapresentação): 6,0
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 4,1

Os números de audiência de outras emissoras também foram registrados:

Record:

  • Balanço Geral Manhã: 1,3
  • Balanço Geral Manhã SP: 2,6
  • Fala Brasil: 3,0
  • Hoje em Dia: 2,9
  • Balanço Geral SP: 4,8
  • A Escrava Isaura: 4,0
  • Cidade Alerta: 3,5
  • Jornal da Record: 6,7

SBT:

  • SBT Manhã: 1,7
  • Primeiro Impacto: 2,0
  • Fofocalizando: 3,1
  • Programa do Ratinho: 4,3
  • Bake Off Celebridades: 4,0

Band:

  • Jogo Aberto: 1,1
  • Brasil Urgente: 2,4

RedeTV!:

  • TV Fama: 0,6
  • Sensacional: 0,7

Esses dados são importantes para entender o panorama da audiência na televisão. Em 2025, cada ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, sendo uma métrica valiosa para o mercado publicitário.

