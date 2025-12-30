Números consolidados de 29 de dezembro de 2025

O programa Bake Off Celebridades consolidou a vice-liderança do SBT, superando a Record em audiência. Essa situação reflete uma estratégia da emissora, que busca se destacar em um mercado competitivo.

Entre as novelas em exibição, Êta Mundo Melhor! foi a mais afetada pelo feriado prolongado de fim de ano, apresentando uma queda significativa em sua audiência. Por outro lado, a novela A.Mar atingiu seu recorde negativo. Apesar disso, o Programa do Ratinho conseguiu garantir a segunda colocação no ranking de audiência, superando um folhetim bíblico em sua faixa de exibição.

O programa de fofocas Fofocalizando teve um desempenho notável, sendo o melhor entre as atrações vespertinas do SBT, o que indica um bom engajamento do público durante aquele horário.

No dia 29 de dezembro de 2025, as audiências consolidadas em São Paulo demonstraram as seguintes posições e números:

Hora 1 : 4,7

: 4,7 Bom Dia Brasil : 7,5

: 7,5 Encontro com Patrícia Poeta : 6,6

: 6,6 Mais Você : 6,2

: 6,2 SP1 : 9,3

: 9,3 Globo Esporte : 10,0

: 10,0 Jornal Hoje : 10,0

: 10,0 Edição Especial: Terra Nostra : 9,9

: 9,9 Sessão da Tarde: A Filha da Noiva : 7,8

: 7,8 SPTV : 8,2

: 8,2 Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata : 10,1

: 10,1 Êta Mundo Melhor! : 15,4

: 15,4 SP2 : 17,6

: 17,6 Dona de Mim : 18,9

: 18,9 Jornal Nacional : 21,4

: 21,4 Três Graças : 21,4

: 21,4 Tela Quente: Luca : 13,6

: 13,6 Jornal da Globo : 8,0

: 8,0 Dona de Mim (reapresentação) : 6,0

: 6,0 Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 4,1

Os números de audiência de outras emissoras também foram registrados:

Record:

Balanço Geral Manhã : 1,3

: 1,3 Balanço Geral Manhã SP : 2,6

: 2,6 Fala Brasil : 3,0

: 3,0 Hoje em Dia : 2,9

: 2,9 Balanço Geral SP : 4,8

: 4,8 A Escrava Isaura : 4,0

: 4,0 Cidade Alerta : 3,5

: 3,5 Jornal da Record: 6,7

SBT:

SBT Manhã : 1,7

: 1,7 Primeiro Impacto : 2,0

: 2,0 Fofocalizando : 3,1

: 3,1 Programa do Ratinho : 4,3

: 4,3 Bake Off Celebridades: 4,0

Band:

Jogo Aberto : 1,1

: 1,1 Brasil Urgente: 2,4

RedeTV!:

TV Fama : 0,6

: 0,6 Sensacional: 0,7

Esses dados são importantes para entender o panorama da audiência na televisão. Em 2025, cada ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, sendo uma métrica valiosa para o mercado publicitário.