Denílson estreia programa solo na Globo e realiza sonho.

Denílson. Foto: Reprodução/SporTV
Denílson realiza o sonho de apresentar um programa solo na Globo.

A Globo anunciou mudanças em sua estratégia esportiva ao escalar Denílson, ex-jogador pentacampeão, como apresentador do novo programa “6ª Estrela”. Essa atração inédita tem como propósito preparar o público para a Copa do Mundo de 2026, que ocorrerá entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá.

Denílson, que se destacará à frente do programa, está realizando seu sonho de apresentar um programa solo, e “6ª Estrela” contará com onze episódios que serão exibidos semanalmente a partir de março. O programa irá ao ar na plataforma GE TV, que é digital e voltada para esportes, além de ser transmitido no SporTV, canal por assinatura conhecido por sua cobertura esportiva.

Uma característica interessante do programa é a inclusão de influenciadores digitais ligados ao futebol, que foram convidados para enriquecer a experiência do público. Essa colaboração ocorre em parceria com a agência Play9, que visa aumentar a interação e a visibilidade do projeto.

Denílson já havia tentado criar um programa próprio na Band, mas as negociações não foram para frente. Entretanto, ele tem uma sólida carreira na televisão, onde trabalhou por mais de uma década no programa “Jogo Aberto”, ao lado de Renata Fan, e também teve uma breve passagem pelo “Deu Olé” em 2012 como comentarista.

Em outubro, o ex-jogador renovou seu contrato com a Globo até 2028, o que ampliou suas funções dentro da emissora. Além de apresentar “6ª Estrela”, ele também se juntará à equipe que fará a transmissão dos jogos da seleção brasileira na TV aberta, junto a outros comentaristas renomados, como Luís Roberto, Júnior e Cristiane Rozeira.

A cobertura da Copa do Mundo envolve a exibição de 54 partidas na Globo e no SporTV. Porém, até agora, a GE TV ainda não possui os direitos de transmissão desse evento. Com a introdução do novo programa e a maior participação de Denílson, a Globo pretende fortalecer sua conexão com o público digital e aumentar sua receita durante o Mundial, estimando alcançar cerca de R$ 2 bilhões em publicidade durante o torneio.

