CNN Brasil desafia domínio da GloboNews em 2025

A CNN Brasil encerra o ano de 2025 como o canal de notícias mais assistido na televisão brasileira. Essa é a primeira vez que a emissora ultrapassa a GloboNews, que manteve a liderança desde 1996. Segundo os dados, a CNN Brasil alcançou 56 milhões de telespectadores até novembro, superando a GloboNews por quase 20%.

Os números refletem apenas a audiência ao vivo na TV, sem contar com os acessos em plataformas digitais. Porém, se considerarmos a presença digital da CNN Brasil, o alcance foi ainda maior, atingindo 118 milhões de pessoas em novembro. Isso inclui acessos ao portal de notícias, que recebeu 44 milhões de visualizações, além de engajamentos em dispositivos móveis, YouTube e redes sociais, com o TikTok se destacando e atingindo 42 milhões de pessoas em um único mês.

Os dados considerados para esses números são rigorosos, levando em conta a deduplicação de espectadores que assistem à emissora por mais de uma plataforma. Isso garante uma representatividade mais precisa do público que acompanhou a transmissão ao vivo.

Desde a sua estreia, em 15 de março de 2020, com uma transmissão especial conduzida por Monalisa Perrone e Evaristo Costa, a CNN Brasil buscou constantemente a expansão e a integração de múltiplos formatos de distribuição de conteúdo. Com essa mudança no cenário, a emissora não apenas encerra um ciclo de quase três décadas de domínio da GloboNews, mas também altera os critérios de competitividade no jornalismo televisivo brasileiro, em que o alcance entre a TV e as plataformas digitais se torna cada vez mais relevante.

