Números consolidados de 23 de fevereiro de 2026

Cenas da novela Mãe. Foto: Reprodução/Record
confira os números consolidados de 23/02/2026

Audiência da TV em 23 de Fevereiro de 2026

Na última segunda-feira, dia 23 de fevereiro de 2026, as audiências de TV apresentaram números interessantes. A novela “Coração Acelerado” começou a semana com uma grande audiência, atingindo um recorde na faixa das novelas. Esse desempenho destaca a popularidade do drama entre os telespectadores.

Na disputa pelo terceiro lugar no ranking de audiência, o programa “Jogo Aberto SP” se destacou, mostrando a força do jornalismo esportivo da Band. Essa vitória reforça o interesse do público por reportagens e análises do mundo dos esportes.

Enquanto isso, o último episódio da novela “Mãe” conquistou um pico de 8,9 pontos, um resultado significativo, embora não tenha conseguido ultrapassar o recorde histórico da trama. Essa marca ainda assim reflete a dedicação dos fãs da novela e o impacto que ela teve durante sua exibição.

Além disso, o programa “Apito Final” ajudou a Band a se manter à frente da RedeTV!, mostrando a importância do conteúdo esportivo na disputa entre as emissoras de menor porte.

Números Consolidados da Audiência

Seguem os números de audiência dos principais programas transmitidos na segunda-feira:

Globo

  • Hora Um: 4,2
  • Bom Dia SP: 7,6
  • Bom Dia Brasil: 8,5
  • Encontro com Patrícia Poeta: 6,6
  • Mais Você: 7,0
  • SP1: 9,2
  • Globo Esporte: 9,2
  • Jornal Hoje: 10,2
  • Edição Especial: Terra Nostra: 11,1
  • Sessão da Tarde: Campeões: 9,9
  • SPTV: 12,8
  • Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 15,2
  • Êta Mundo Melhor!: 18,7
  • SP2: 21,6
  • Coração Acelerado: 20,7
  • Jornal Nacional: 22,9
  • Três Graças: 24,4
  • Show da Velocidade: 24,2
  • BBB 26: 18,1
  • Tela Quente: Cine BBB – Um Dia Extraordinário: 9,0
  • Jornal da Globo: 5,9
  • Rede BBB: 5,3
  • Coração Acelerado (reapresentação): 4,5
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,3

Record

  • Balanço Geral Manhã: 1,9
  • Balanço Geral Manhã SP: 3,2
  • Fala Brasil: 3,1
  • Hoje em Dia: 3,1
  • Balanço Geral SP: 4,8
  • Igreja Universal: 5,7
  • A Escrava Isaura: 4,5
  • Cidade Alerta: 4,3
  • Jornal da Record: 8,4
  • Mãe: 7,5
  • Reis: A Consequência: 4,8

Band

  • Jogo Aberto: 1,9
  • Jogo Aberto SP: 3,3
  • Jornal da Band: 3,2
  • Apito Final: 0,9

SBT

  • SBT Manhã: 1,8
  • Primeiro Impacto: 2,6
  • Programa do Ratinho: 3,5

RedeTV!

  • A Tarde é Sua: 1,2

Esses dados mostram a diversidade do consumo de conteúdo na televisão brasileira e retratam a competição acirrada entre as emissoras. Vale lembrar que, em 2026, um ponto de audiência representa aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, sendo esses números um indicativo importante para o mercado publicitário.

