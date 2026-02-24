Números consolidados de 23 de fevereiro de 2026
Audiência da TV em 23 de Fevereiro de 2026
Na última segunda-feira, dia 23 de fevereiro de 2026, as audiências de TV apresentaram números interessantes. A novela “Coração Acelerado” começou a semana com uma grande audiência, atingindo um recorde na faixa das novelas. Esse desempenho destaca a popularidade do drama entre os telespectadores.
Na disputa pelo terceiro lugar no ranking de audiência, o programa “Jogo Aberto SP” se destacou, mostrando a força do jornalismo esportivo da Band. Essa vitória reforça o interesse do público por reportagens e análises do mundo dos esportes.
Enquanto isso, o último episódio da novela “Mãe” conquistou um pico de 8,9 pontos, um resultado significativo, embora não tenha conseguido ultrapassar o recorde histórico da trama. Essa marca ainda assim reflete a dedicação dos fãs da novela e o impacto que ela teve durante sua exibição.
Além disso, o programa “Apito Final” ajudou a Band a se manter à frente da RedeTV!, mostrando a importância do conteúdo esportivo na disputa entre as emissoras de menor porte.
Números Consolidados da Audiência
Seguem os números de audiência dos principais programas transmitidos na segunda-feira:
Globo
- Hora Um: 4,2
- Bom Dia SP: 7,6
- Bom Dia Brasil: 8,5
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,6
- Mais Você: 7,0
- SP1: 9,2
- Globo Esporte: 9,2
- Jornal Hoje: 10,2
- Edição Especial: Terra Nostra: 11,1
- Sessão da Tarde: Campeões: 9,9
- SPTV: 12,8
- Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 15,2
- Êta Mundo Melhor!: 18,7
- SP2: 21,6
- Coração Acelerado: 20,7
- Jornal Nacional: 22,9
- Três Graças: 24,4
- Show da Velocidade: 24,2
- BBB 26: 18,1
- Tela Quente: Cine BBB – Um Dia Extraordinário: 9,0
- Jornal da Globo: 5,9
- Rede BBB: 5,3
- Coração Acelerado (reapresentação): 4,5
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,3
Record
- Balanço Geral Manhã: 1,9
- Balanço Geral Manhã SP: 3,2
- Fala Brasil: 3,1
- Hoje em Dia: 3,1
- Balanço Geral SP: 4,8
- Igreja Universal: 5,7
- A Escrava Isaura: 4,5
- Cidade Alerta: 4,3
- Jornal da Record: 8,4
- Mãe: 7,5
- Reis: A Consequência: 4,8
Band
- Jogo Aberto: 1,9
- Jogo Aberto SP: 3,3
- Jornal da Band: 3,2
- Apito Final: 0,9
SBT
- SBT Manhã: 1,8
- Primeiro Impacto: 2,6
- Programa do Ratinho: 3,5
RedeTV!
- A Tarde é Sua: 1,2
Esses dados mostram a diversidade do consumo de conteúdo na televisão brasileira e retratam a competição acirrada entre as emissoras. Vale lembrar que, em 2026, um ponto de audiência representa aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, sendo esses números um indicativo importante para o mercado publicitário.