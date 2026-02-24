Números consolidados de 23 de fevereiro de 2026

Audiência da TV em 23 de Fevereiro de 2026

Na última segunda-feira, dia 23 de fevereiro de 2026, as audiências de TV apresentaram números interessantes. A novela “Coração Acelerado” começou a semana com uma grande audiência, atingindo um recorde na faixa das novelas. Esse desempenho destaca a popularidade do drama entre os telespectadores.

Na disputa pelo terceiro lugar no ranking de audiência, o programa “Jogo Aberto SP” se destacou, mostrando a força do jornalismo esportivo da Band. Essa vitória reforça o interesse do público por reportagens e análises do mundo dos esportes.

Enquanto isso, o último episódio da novela “Mãe” conquistou um pico de 8,9 pontos, um resultado significativo, embora não tenha conseguido ultrapassar o recorde histórico da trama. Essa marca ainda assim reflete a dedicação dos fãs da novela e o impacto que ela teve durante sua exibição.

Além disso, o programa “Apito Final” ajudou a Band a se manter à frente da RedeTV!, mostrando a importância do conteúdo esportivo na disputa entre as emissoras de menor porte.

Números Consolidados da Audiência

Seguem os números de audiência dos principais programas transmitidos na segunda-feira:

Globo

Hora Um: 4,2

Bom Dia SP: 7,6

Bom Dia Brasil: 8,5

Encontro com Patrícia Poeta: 6,6

Mais Você: 7,0

SP1: 9,2

Globo Esporte: 9,2

Jornal Hoje: 10,2

Edição Especial: Terra Nostra: 11,1

Sessão da Tarde: Campeões: 9,9

SPTV: 12,8

Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 15,2

Êta Mundo Melhor!: 18,7

SP2: 21,6

Coração Acelerado: 20,7

Jornal Nacional: 22,9

Três Graças: 24,4

Show da Velocidade: 24,2

BBB 26: 18,1

Tela Quente: Cine BBB – Um Dia Extraordinário: 9,0

Jornal da Globo: 5,9

Rede BBB: 5,3

Coração Acelerado (reapresentação): 4,5

Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,3

Record

Balanço Geral Manhã: 1,9

Balanço Geral Manhã SP: 3,2

Fala Brasil: 3,1

Hoje em Dia: 3,1

Balanço Geral SP: 4,8

Igreja Universal: 5,7

A Escrava Isaura: 4,5

Cidade Alerta: 4,3

Jornal da Record: 8,4

Mãe: 7,5

Reis: A Consequência: 4,8

Band

Jogo Aberto: 1,9

Jogo Aberto SP: 3,3

Jornal da Band: 3,2

Apito Final: 0,9

SBT

SBT Manhã: 1,8

Primeiro Impacto: 2,6

Programa do Ratinho: 3,5

RedeTV!

A Tarde é Sua: 1,2

Esses dados mostram a diversidade do consumo de conteúdo na televisão brasileira e retratam a competição acirrada entre as emissoras. Vale lembrar que, em 2026, um ponto de audiência representa aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, sendo esses números um indicativo importante para o mercado publicitário.