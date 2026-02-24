Infecção pulmonar: conheça 10 sintomas importantes

As infecções pulmonares estão entre os grandes vilões da saúde no Brasil. Nos últimos anos, esses casos cresceram, especialmente depois da pandemia de covid-19. A combinação da poluição, mudanças climáticas e até a queda nas vacinas fez com que doenças respiratórias disparassem em várias idades. Crianças, idosos e quem já enfrenta problemas de saúde ficam mais vulneráveis.

Com o calor e o ar seco, os vírus respiratórios se proliferam. A poluição, por sua vez, irrita as vias aéreas e pode piorar doenças já existentes. É exatamente isso que a infectologista Simone Sena, do dr.consulta, destaca: é fundamental reconhecer os sinais iniciais e procurar atendimento médico logo. Ignorar pode tornar a situação bem mais complicada.

Doenças respiratórias mais frequentes atualmente

Para as crianças, as infecções que mais aparecem são a bronquiolite, que geralmente é causada pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR), pneumonias, as crises de asma, além das gripes. Já nos adultos, as dores de cabeça vêm acompanhadas de pneumonia, gripe, covid-19, crises de asma, rinite e bronquite aguda. Nos idosos, a situação é ainda mais séria, com um risco maior de pneumonia grave, agravamentos de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), covid-19 e complicações causadas pelo calor intenso e poluição.

Tipos mais comuns de infecção pulmonar

A pneumonia é uma das mais conhecidas. Ela afeta os alvéolos pulmonares, que são fundamentais para a troca de oxigênio. Essa infecção pode vir de bactérias, vírus ou até fungos. Sem um tratamento adequado, a pneumonia pode evoluir rapidamente para quadros graves, especialmente em idosos.

Outra que também dá as caras é a bronquite, uma inflamação nos brônquios — os tubos que levam o ar até os pulmões. Ela pode ser aguda, geralmente causada por vírus, ou crônica, ligada ao cigarro, à poluição e a irritantes. E, no caso da bronquiolite, o público-alvo são os bebês e crianças pequenas, com sintomas como chiado no peito, tosse e dificuldade para respirar.

Sintomas que podem indicar infecção pulmonar

Mesmo com o avanço das vacinas, a covid-19 e outras infecções virais ainda estão por aí, trazendo desde quadros leves até pneumonia viral, que pode ser bem severa. Diante disso, Simone Sena listou alguns sinais de alerta que devem puxar a sua orelha:

1. Tosse, que pode ser seca ou com catarro, incluindo secreção amarelada, esverdeada ou até com sangue.

2. Chiado no peito, um sinal claro de que o ar pode não estar circulando bem.

3. Febre, especialmente acima dos 38 °C, comum em casos de pneumonia e covid-19.

4. Falta de ar ou respiração acelerada, algo preocupante em quadros mais sérios.

5. Dor no peito, que pode ficar pior ao respirar fundo ou tossir.

6. Suor noturno, um indicativo comum em infecções como pneumonia.

7. Dor de cabeça, frequente nas infecções virais e bacterianas.

8. Cansaço muscular, muito comum em gripes e outras viroses.

9. Falta de apetite, que em bebês pode ser um dos primeiros sinais de alerta.

10. Congestão nasal, muitas vezes ligada à gripe e à covid-19, podendo vir acompanhada de perda de olfato e paladar.

Prevenção e vacinação

Algumas práticas simples podem ajudar a reduzir o risco de infecções respiratórias. Manter os ambientes ventilados, evitar o fumo, controlar a poeira e umidificar o ar fazem diferença. E não esqueça de beber água e evitar áreas poluídas. Lavar as mãos com frequência e usar máscaras em surtos de gripe são medidas que fazem a diferença, assim como manter doenças crônicas sob controle.

As vacinas continuam sendo uma das melhores formas de proteção. A vacinação contra pneumocócicos, a gripe, a covid-19 e o VSR é recomendada para grupos específicos e ajuda a evitar quadros mais graves.

Com o que vivemos após a pandemia e as mudanças no clima, as doenças respiratórias se tornaram parte do nosso cotidiano. É importante ficar atento aos sintomas, adotar os cuidados preventivos e manter a vacinação em dia para manter nossos pulmões saudáveis.