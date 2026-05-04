Proteínas: 4 dicas essenciais para o consumo diário

Nos últimos tempos, não tem como negar: as proteínas se tornaram as estrelas das conversas sobre alimentação saudável. Seja para quem quer emagrecer, ganhar massa muscular ou controlar a fome, esse nutriente andou chamando a atenção de muita gente. Mas calma, porque nem tudo é simples e ainda surgem muitas dúvidas.

A nutricionista Andrezza Botelho conta que o foco nessa proteína é válido, mas sempre é preciso ter em mente a importância do equilíbrio. “Realmente, a proteína é fundamental para manter a massa muscular, gerar saciedade e ajudar o metabolismo a funcionar direitinho. Porém, é fácil cair na armadilha de achar que só isso importa. Uma alimentação saudável deve incluir um pouco de cada grupo alimentar”, explica.

O que precisa ficar claro é que a quantidade ideal de proteína varia bastante. Fatores como idade, nível de atividade física e os objetivos de cada um influenciam. “Não dá para ter uma regra única. Para quem treina com frequência, pode ser que precise de mais proteína. Mas isso deve ser analisado de forma individual”, completa a nutricionista.

E se você está se perguntando “como faço para consumir proteína de forma eficiente?”, aqui vão algumas dicas práticas que podem ajudar no seu dia a dia.

1. Ajuste a quantidade à sua rotina e aos seus objetivos

Cada pessoa é única, e isso se aplica também às necessidades nutricionais. A idade, a frequência dos exercícios e os objetivos que cada um tem impactam diretamente na quantidade ideal de proteína. Evite se comparar com os outros e procure orientação personalizada para alcançar seus resultados da melhor maneira.

2. Distribua o consumo ao longo do dia

Um erro comum é acumular a maior parte do consumo de proteína apenas no almoço ou no jantar. O ideal é ir distribuindo ao longo do dia. Assim, você não só melhora a absorção como se sente saciado por mais tempo. Quem já caiu na tentação de fazer um “prato bomba” na hora do almoço sabe que isso não é a melhor estratégia.

3. Varie as fontes de proteína

Além de carnes, ovos e laticínios, as fontes vegetais também são ótimas opções. Leguminosas como feijão, lentilha e grão-de-bico são verdadeiras aliadas. E o legal é que, quando combinadas com outros alimentos, essas fontes ajudam a montar um prato nutritivo e equilibrado.

4. Evite excessos e o foco em apenas um nutriente

Embora a proteína seja fundamental, exagerar na dose ou focar só nela pode fazer mais mal do que bem. Dietas super restritivas podem deixar de fora outras coisas importantes, como fibras, vitaminas e gorduras boas. O segredo está mesmo no equilíbrio.

No fim das contas, o que deve realmente importar é como incluir as proteínas de maneira inteligente na sua alimentação. Quando falamos de saúde, não vale a pena sacrificar o equilíbrio em nome de uma única meta. É na harmonia entre os nutrientes que encontramos os benefícios verdadeiros para o corpo.