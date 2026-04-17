5 sinais de que é hora de trocar sua escova de dentes

A escova de dentes é uma das nossas companheiras mais fiéis na luta pela saúde bucal. Ela é a responsável por nos ajudar a vencer a batalha contra restos de comida, placa bacteriana e aqueles vilões que podem provocar cáries e gengivite. Mas, assim como um bom motor, a escova precisa ser mantida em ótimo estado. Por isso, ficar atento ao momento de trocá-la é super importante.

Em geral, o ideal é fazer a troca a cada três meses. Mas, se você notar que as cerdas estão desgastadas, não hesite em trocar antes disso. O Guilherme Roberto Andrade Lima, que manja tudo sobre odontologia, enfatiza que cerdas desgastadas perdem a eficácia na remoção da placa, aumentando o risco de problemas dentários.

Ficar de olho na sua escova é um passo simples, mas essencial. Vale lembrar que tem muita gente que só o faz quando as cerdas já estão abertas, mas o melhor é trocar antes de chegar nesse ponto. Prevenir é sempre mais fácil — e menos complicado — do que resolver um problema após ele surgir.

Não espere as cerdas da escova ficarem abertas

Olhar a escova regularmente é a chave para manter sua higiene bucal em dia. Uma escova em boas condições não só ajuda a garantir dentes mais saudáveis, mas também previne desgastes na gengiva e outros problemas a longo prazo. A ideia é não esperar o estado crítico da escova para agir. Hábitos mais saudáveis garantem um sorriso bonito e duradouro.

E quem escova os dentes com mais força? A tendência é que essas pessoas precisem trocar a escova mais frequentemente. Um carinho a mais na escovação ajuda a preservar a vida útil da escova e a saúde dos dentes.

Quando trocar a escova de dentes?

Além do tempo, alguns sinais são claros de que é hora de trocar a escova. Fique de olho nesses pontos:

Cerdas abertas ou deformadas: A cerdas em mau estado não limpam direito. Mudança de cor: Se as cerdas começaram a desbotar, pode ser sinal de desgaste. Após doenças: Se você ficou resfriado, por exemplo, a escova pode estar contaminada. Queda ou armazenamento inadequado: Uma escova mal guardada também corre o risco de ter mais bactérias. Uso intenso: Escovar com muita força pode desgastar a escova mais rápido.

Manter a escova em boa forma é fundamental. E, claro, armazená-la de forma adequada, em um lugar seco, ajuda a mantê-la longe de germes. Afinal, você não quer que a escova que te ajuda a cuidar da saúde bucal se transforme em um veículo para mais problemas, não é mesmo?