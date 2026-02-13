Números consolidados de 12 de fevereiro de 2026

Na madrugada do dia 12 de fevereiro de 2026, o programa de carnaval Band Folia apresentou baixo desempenho, registrando apenas um terço da audiência da RedeTV!. Essa queda de audiência reflete a dificuldade em atrair o público durante a transmissão.

Outro programa que também enfrentou problemas foi Alô Você, que obteve uma das piores médias de sua história e terminou em quarto lugar, perdendo para a Band. A novela Três Graças, que completou seu centésimo capítulo, também viu sua audiência diminuir, o que indica uma tendência de baixa na programação.

Por outro lado, o programa Aqui Agora conseguiu se destacar ao não enfrentar concorrência direta com o Cidade Alerta, garantindo uma vitória sobre o Brasil Urgente e conquistando pontos importantes na disputa de audiência.

As audiências consolidadas para a data destacaram os números de diversas atrações em diferentes emissoras. Na Globo, por exemplo, o programa Jornal Nacional atingiu 21,6 pontos, seguido pela novela Três Graças com 22,9 pontos e o reality BBB 26 com 17,3 pontos.

Em contrapartida, a RedeTV! registrou números muito baixos, com programas como A Tarde é Sua alcançando apenas 0,9 pontos, e TV Fama com 0,6 pontos.

Veja a seguir os valores de audiência de algumas emissoras no dia 12 de fevereiro de 2026:

Globo:

Hora Um: 4,0

Bom Dia SP: 8,1

Bom Dia Brasil: 7,3

Encontro com Patrícia Poeta: 5,7

Jornal Nacional: 21,6

Três Graças: 22,9

SBT:

SBT Manhã: 1,9

Alô Você: 1,9

Programa do Ratinho: 3,7

Record:

Balanço Geral Manhã: 1,7

Cidade Alerta: 7,0

Jornal da Record: 6,6

Band:

Brasil Urgente: 2,1

Band Folia: 0,2

RedeTV!:

A Tarde é Sua: 0,9

TV Fama: 0,6

Para 2026, cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 78.781 residências sintonizadas na Grande São Paulo, dados que são utilizados como referência para o mercado publicitário.