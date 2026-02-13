Escolha certa: dicas para selecionar frutas e vegetais

Se aventurar na cozinha é uma ótima forma de se alimentar melhor e até mesmo descobrir novos sabores. Para quem está começando, a hora de ir ao mercado ou à feira pode ser um pouco confusa. Com tanta variedade de frutas, legumes e verduras, você pode se perguntar: como escolher os melhores?

A Cláudia Mullero, nutricionista da Água Doce Sabores do Brasil, dá algumas dicas valiosas. Antes de colocar qualquer alimento no carrinho, é legal conhecer melhor suas especificações. Muitas vezes, a gente acaba apertando ou cheirando os itens, e isso não está errado. Mas entender como cada um vai ser usado na receita pode evitar que você jogue comida fora depois.

Vamos dar uma olhada em como selecionar alguns dos alimentos mais comuns e garantir que você leve para casa só o que há de melhor!

1. Batata

Escolher batatas pode ser um desafio. Procure aquelas com a pele lisa e firme, e que não tenham manchas escuras. As batatas com brotos ou tons verdes devem ser evitadas, pois podem ser tóxicas. Ninguém quer correr esse risco, certo?

2. Cenoura

Na hora de comprar cenouras, opte por aquelas com cor viva e textura firme. Uma cenoura bem escolhida faz toda a diferença no sabor das suas receitas.

3. Alface

As folhas de alface precisam ser crocantes e com coloração vibrante. Evite aquelas com as bordas marrons ou que aparentam estar murchas. Um talo firme é um sinal de que a alface está fresquinha.

4. Tomate

Tomates frescos devem ter pele brilhante e uma coloração uniforme. As versões mais pesadas costumam ser mais suculentas. Se você pretende fazer um molho no mesmo dia, escolha os mais macios, que estão mais maduros.

5. Abobrinha

Busque abobrinhas com pele lisa e brilhante. Evite as muito grandes, que podem estar fibrosas. Ao toque, elas devem ser firmes, mas ceder um pouco sob pressão.

6. Brócolis

Os brócolis frescos devem ter a cabeça firme e verde intensa. Evite os amarelados ou com manchas, pois isso indica que não estão frescos.

7. Beterraba

Para uma boa beterraba, escolha as que estão firmes, com casca lisa e cor intensa. As de tamanho médio geralmente têm melhor sabor e textura.

8. Maracujá

O maracujá é curioso: o ideal é que a casca esteja bem enrugada e amarela. Isso indica doçura, mas cuidado com as manchas escuras.

9. Laranja

Prefira laranjas com casca brilhante e que sejam pesadas em relação ao tamanho. Isso significa que elas provavelmente têm mais suco.

10. Limões

Para limões, a casca deve ser lisa e firme, com um aroma cítrico fresco. Limões verde-escuros costumam ser mais suculentos.

11. Maçã

As melhores maçãs têm casca brilhante e firme. Se você sentir um cheiro fermentado, é porque já passaram do ponto.

12. Melancia

Uma boa melancia é pesada e tem uma parte amarelada onde estava apoiada. Dar um tapinha leve pode ajudar: se o som for profundo, ela está no ponto.

13. Manga

Escolha mangas com cor vibrante e um aroma doce na haste. Um toque firme, mas que cede um pouco, é sinal de maturação ideal.

14. Abacaxi

Um abacaxi maduro tem aroma doce e deve ter folhas que se soltam facilmente quando puxadas.

15. Banana

Bananas com manchas marrons podem ser ótimas para receitas, mas as que estão amarelas e uniformes são ideais para comer in natura.

16. Cebola

As cebolas boas têm casca intacta e firme. Evite as que estão descascando ou com brotos, pois já estão velhas.

Seguir essas dicas simples pode fazer uma grande diferença na hora de preparar suas refeições. Afinal, escolher bem os ingredientes é o primeiro passo para um prato saboroso!