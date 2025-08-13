Entretenimento

Números consolidados de 12 de agosto de 2025

Cena de Vale Tudo. Foto: Divulgação/Globo
confira os números consolidados de 12/08/2025

A Globo obteve bons resultados de audiência durante o horário nobre, com destaque para o "Jornal Nacional" e a novela "Vale Tudo", ambas conseguindo suas melhores marcas do ano.

O sucesso da novela das nove também favoreceu o reality show "Chef de Alto Nível", que alcançou sua maior audiência até agora. No entanto, o programa "Bom Dia & Cia", que enfrenta a possibilidade de ser cancelado, continua em queda, fazendo com que o SBT se aproxime dos índices da Band, em vez de manter uma distância maior da Record.

Na programação da tarde, o programa "Brasil Urgente" conquistou o terceiro lugar ao superar "Aqui Agora", aumentando sua relevância na audiência.

A seguir, estão os números de audiência consolidados de terça-feira, dia 12 de agosto de 2025:

Audiências da Globo:

  • Hora Um: 4,3
  • Bom Dia SP: 8,3
  • Bom Dia Brasil: 8,7
  • Encontro com Patrícia Poeta: 7,4
  • Mais Você: 7,6
  • SP1: 10,5
  • Globo Esporte: 10,5
  • Jornal Hoje: 10,7
  • Edição Especial: História de Amor: 12,0
  • Sessão da Tarde: Marley & Eu: 10,5
  • SPTV: 13,9
  • Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 17,7
  • Êta Mundo Melhor!: 20,4
  • SP2: 23,4
  • Dona de Mim: 23,3
  • Jornal Nacional: 25,3
  • Vale Tudo: 25,9
  • Chef de Alto Nível: 15,8
  • Profissão Repórter: 10,8
  • Jornal da Globo: 7,0
  • Conversa com Bial: 4,6
  • Dona de Mim (reapresentação): 3,5
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,1

Audiências da Record:

  • Balanço Geral Manhã: 1,2
  • Balanço Geral Manhã SP: 3,3
  • Fala Brasil: 3,9
  • Hoje em Dia: 4,0
  • Balanço Geral SP: 5,0
  • Cidade Alerta SP: 7,9
  • Jornal da Record: 7,1
  • Reis – A Conquista: 4,9

Audiências do SBT:

  • SBT Manhã: 2,1
  • Bom Dia & Cia: 1,3
  • Primeiro Impacto: 2,1
  • Maria do Bairro: 3,2
  • Programa do Ratinho: 3,7
  • The Noite: 2,8

Audiências da Band:

  • Jogo Aberto: 1,2
  • Brasil Urgente: 2,8
  • Jornal da Band: 3,3

Outras emissoras:

  • RedeTV! News: 0,3
  • TV Fama: 0,9

Os dados acima refletem a audiência na Grande São Paulo e um ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios sintonizados na região. Esses números são utilizados como referência no mercado publicitário.

