Números consolidados de 12 de agosto de 2025

A Globo obteve bons resultados de audiência durante o horário nobre, com destaque para o "Jornal Nacional" e a novela "Vale Tudo", ambas conseguindo suas melhores marcas do ano.

O sucesso da novela das nove também favoreceu o reality show "Chef de Alto Nível", que alcançou sua maior audiência até agora. No entanto, o programa "Bom Dia & Cia", que enfrenta a possibilidade de ser cancelado, continua em queda, fazendo com que o SBT se aproxime dos índices da Band, em vez de manter uma distância maior da Record.

Na programação da tarde, o programa "Brasil Urgente" conquistou o terceiro lugar ao superar "Aqui Agora", aumentando sua relevância na audiência.

A seguir, estão os números de audiência consolidados de terça-feira, dia 12 de agosto de 2025:

Audiências da Globo:

Hora Um: 4,3

Bom Dia SP: 8,3

Bom Dia Brasil: 8,7

Encontro com Patrícia Poeta: 7,4

Mais Você: 7,6

SP1: 10,5

Globo Esporte: 10,5

Jornal Hoje: 10,7

Edição Especial: História de Amor: 12,0

Sessão da Tarde: Marley & Eu: 10,5

SPTV: 13,9

Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 17,7

Êta Mundo Melhor!: 20,4

SP2: 23,4

Dona de Mim: 23,3

Jornal Nacional: 25,3

Vale Tudo: 25,9

Chef de Alto Nível: 15,8

Profissão Repórter: 10,8

Jornal da Globo: 7,0

Conversa com Bial: 4,6

Dona de Mim (reapresentação): 3,5

Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,1

Audiências da Record:

Balanço Geral Manhã: 1,2

Balanço Geral Manhã SP: 3,3

Fala Brasil: 3,9

Hoje em Dia: 4,0

Balanço Geral SP: 5,0

Cidade Alerta SP: 7,9

Jornal da Record: 7,1

Reis – A Conquista: 4,9

Audiências do SBT:

SBT Manhã: 2,1

Bom Dia & Cia: 1,3

Primeiro Impacto: 2,1

Maria do Bairro: 3,2

Programa do Ratinho: 3,7

The Noite: 2,8

Audiências da Band:

Jogo Aberto: 1,2

Brasil Urgente: 2,8

Jornal da Band: 3,3

Outras emissoras:

RedeTV! News: 0,3

TV Fama: 0,9

Os dados acima refletem a audiência na Grande São Paulo e um ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios sintonizados na região. Esses números são utilizados como referência no mercado publicitário.