Números consolidados de 12 de agosto de 2025
A Globo obteve bons resultados de audiência durante o horário nobre, com destaque para o "Jornal Nacional" e a novela "Vale Tudo", ambas conseguindo suas melhores marcas do ano.
O sucesso da novela das nove também favoreceu o reality show "Chef de Alto Nível", que alcançou sua maior audiência até agora. No entanto, o programa "Bom Dia & Cia", que enfrenta a possibilidade de ser cancelado, continua em queda, fazendo com que o SBT se aproxime dos índices da Band, em vez de manter uma distância maior da Record.
Na programação da tarde, o programa "Brasil Urgente" conquistou o terceiro lugar ao superar "Aqui Agora", aumentando sua relevância na audiência.
A seguir, estão os números de audiência consolidados de terça-feira, dia 12 de agosto de 2025:
Audiências da Globo:
- Hora Um: 4,3
- Bom Dia SP: 8,3
- Bom Dia Brasil: 8,7
- Encontro com Patrícia Poeta: 7,4
- Mais Você: 7,6
- SP1: 10,5
- Globo Esporte: 10,5
- Jornal Hoje: 10,7
- Edição Especial: História de Amor: 12,0
- Sessão da Tarde: Marley & Eu: 10,5
- SPTV: 13,9
- Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 17,7
- Êta Mundo Melhor!: 20,4
- SP2: 23,4
- Dona de Mim: 23,3
- Jornal Nacional: 25,3
- Vale Tudo: 25,9
- Chef de Alto Nível: 15,8
- Profissão Repórter: 10,8
- Jornal da Globo: 7,0
- Conversa com Bial: 4,6
- Dona de Mim (reapresentação): 3,5
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,1
Audiências da Record:
- Balanço Geral Manhã: 1,2
- Balanço Geral Manhã SP: 3,3
- Fala Brasil: 3,9
- Hoje em Dia: 4,0
- Balanço Geral SP: 5,0
- Cidade Alerta SP: 7,9
- Jornal da Record: 7,1
- Reis – A Conquista: 4,9
Audiências do SBT:
- SBT Manhã: 2,1
- Bom Dia & Cia: 1,3
- Primeiro Impacto: 2,1
- Maria do Bairro: 3,2
- Programa do Ratinho: 3,7
- The Noite: 2,8
Audiências da Band:
- Jogo Aberto: 1,2
- Brasil Urgente: 2,8
- Jornal da Band: 3,3
Outras emissoras:
- RedeTV! News: 0,3
- TV Fama: 0,9
Os dados acima refletem a audiência na Grande São Paulo e um ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios sintonizados na região. Esses números são utilizados como referência no mercado publicitário.