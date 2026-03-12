Números consolidados de 11/03/2026 disponíveis agora
Audiência da TV: Números do Dia 11 de Março de 2026
Na última quarta-feira, 11 de março de 2026, o programa “Mais Você”, comandado por Ana Maria Braga, teve sua audiência elevada após a visita de Babu, participante eliminado do “Big Brother Brasil 26”. A presença do ex-BBB rendeu altos índices de audiência ao programa.
Enquanto isso, o “SBT Brasil” continua enfrentando dificuldades, acumulando mais derrotas para o “Jornal da Band”, que se destaca na classificação de noticiários.
Programas como “Coração Acelerado” apresentaram uma queda em seus índices de audiência, sendo ultrapassados pelo “Êta Mundo Melhor!”. Por outro lado, o “SuperPop” se destacou, alcançando números que são três vezes superiores aos do “Melhor da Noite”.
Confira a audiência consolidada do dia:
- Hora 1: 4,1
- Bom Dia SP: 8,3
- Bom Dia Brasil: 8,5
- Encontro com Patrícia Poeta: 7,2
- Mais Você: 8,3
- SP1: 11,9
- Globo Esporte: 10,5
- Jornal Hoje: 11,3
- Edição Especial: Terra Nostra: 12,3
- Sessão da Tarde: O Impossível: 9,7
- SPTV: 11,8
- Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 14,4
- Êta Mundo Melhor!: 19,6
- SP2: 21,1
- Coração Acelerado: 18,7
- Jornal Nacional: 21,4
- Três Graças: 24,2
- Brasileirão: Corinthians x Coritiba: 19,4
- Segue o Jogo: 13,2
- Big Brother Brasil 26: 10,6
- Jornal da Globo: 6,8
- Rede BBB: 5,6
- Coração Acelerado (reapresentação): 4,7
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,4
Os números de audiências de outros canais indicaram que o “Balanço Geral Manhã” registrou apenas 2,1 pontos, enquanto o “Fala Brasil” ficou em 3,6. No SBT, o “SBT Brasil” atingiu 3,3 pontos e o “Programa do Ratinho” 3,8.
Por fim, é importante destacar que em 2026, cada ponto de audiência corresponde a cerca de 78.781 domicílios na Grande São Paulo, sendo esses dados fundamentais para o mercado publicitário.