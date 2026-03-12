Ovo antes ou depois do treino? Descubra os benefícios reais

O ovo é um verdadeiro campeão na mesa de quem ama se exercitar. Ele é uma fonte de proteína acessível e cheia de nutrientes. Se você pratica atividades físicas, pode contar com ele, tanto antes quanto depois do treino. A energia que ele fornece e a ajuda na recuperação muscular fazem diferença no seu desempenho. Mas lembre-se: o segredo está em mantê-lo dentro de uma dieta equilibrada.

Conforme explica a nutricionista Lúcia Endriukaite, o ovo tem uma digestibilidade impressionante de cerca de 97%. Isso quer dizer que ele é facilmente absorvido pelo corpo. Além disso, ele é rico em aminoácidos essenciais, como a leucina, que é fundamental para a construção dos músculos. Se você pensa em comer ovo antes do treino, fique de olho no tempo de digestão, que é entre 45 a 90 minutos, dependendo de cada pessoa. Estar bem alimentado pode ser a chave para aquele rendimento extra!

Além das proteínas, o ovo traz um pacote de vitaminas do complexo B, que são ótimas para o metabolismo energético. E há também a colina, um nutriente que apoia várias funções no corpo. Um conjunto poderoso para quem leva a sério a performance física!

Inteiro ou só a clara? A gema também conta

Depois do treino, o ovo se torna ainda mais relevante para a recuperação. Um estudo interessante revelou que os ovos inteiros oferecem uma melhor estimulação na síntese de proteína muscular em comparação à clara. Isso mesmo! As gemas ajudam a potencializar os efeitos das proteínas. Então, ao invés de ficar cortando a gema, talvez seja melhor incluí-la. Nutrientes como vitaminas e lipídios que estão nela se juntam para ajudar seu corpo a aproveitar melhor tudo o que você comeu.

Pode substituir suplemento alimentar

Sabe aquele dia que você pensa em tomar um suplemento para aumentar a proteína? Dependendo do seu treino e dos seus objetivos, o ovo pode dar conta do recado. Três ovos inteiros oferecem aproximadamente 18 gramas de proteína — o que é uma boa quantidade! Além de tudo, é um alimento fácil de fazer e acessível. Assim, muitos conseguem atingir suas metas de proteína sem precisar se apoiar só nos suplementos. Mas, claro, é sempre bom ter uma orientação nutricional para adequar à sua rotina.

Funciona para todo tipo de treino

Seja musculação, corrida, dança ou esportes coletivos, o ovo pode ser seu aliado. A chave está mais na quantidade de proteína que você consome ao longo do dia do que no tipo de exercício que faz. Até quem está começando a treinar pode se beneficiar desse alimento. Prático, nutritivo e com um custo-benefício ótimo, o ovo é uma excelente opção para quem quer ganhar massa muscular.

Combinando proteína de alta qualidade, micronutrientes e facilidade de preparo, o ovo se torna um item essencial, não apenas no café da manhã, mas na rotina alimentar de quem busca energia e recuperação no esporte.