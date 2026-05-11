Saúde

Dormir mal engorda? Descubra como afeta seu metabolismo

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Dormir mal engorda? Entenda a relação com o metabolismo
Dormir mal engorda? Entenda a relação com o metabolismo

Dormir pouco ou ter um sono de má qualidade não afeta só a nossa disposição no dia seguinte. Esse problema pode bagunçar o metabolismo e influenciar diretamente no controle do peso, algo bem importante para quem se preocupa com a saúde. Vamos entrar no assunto com leveza e de forma descontraída, como se fôssemos amigos conversando sobre isso.

A professora de Nutrição Paula Pens, da Faculdade Anhanguera, tem insights valiosos sobre como as noites mal dormidas podem interferir nos nossos hábitos alimentares. Quando a gente não dorme bem, o corpo sofre uma verdadeira revolução hormonal. Ela explica que esse desequilíbrio mexe com a grelina – o hormônio da fome – e a leptina, que é o sinal de saciedade. Ou seja, fica tudo bagunçado, e é mais fácil sentir aquela vontade fora do comum de comer.

### 1. Alteração nos hormônios da fome

Quando dormimos mal, o que acontece? A produção de grelina aumenta, fazendo a gente sentir mais fome. Ao mesmo tempo, a leptina, que diz “opa, parece que já está bom”, diminui. Resultado? Um apetite descontrolado, especialmente por aquelas delícias calóricas.

### 2. Maior vontade por alimentos ultraprocessados

Quem já teve uma noite péssima de sono sabe muito bem do que estou falando. O corpo pede algo para se sentir melhor, e muitas vezes essa “remediação” vem na forma de açúcar e gordura. Essas escolhas alimentares não são as melhores e podem sabotar a saúde. É aí que muita gente acaba se entregando a snacks e fast foods, pensando que isso vai dar aquela energia de que precisam.

### 3. Redução do gasto energético

E não é só a fome que aumenta quando não descansamos direito. O cansaço se instala e faz com que a gente fique menos disposto para se exercitar ou até mesmo para encarar as tarefas normais do dia a dia. Isso significa que o gasto energético despenca, e quem quer manter o peso acaba se complicando.

### 4. Problemas com o metabolismo

Além disso, a falta de sono também interfere na maneira como o corpo utiliza a glicose. Isso pode favorecer o acúmulo de gordura, causando problemas metabólicos a longo prazo. E quem quer isso, não é mesmo?

### 5. Aumento do estresse e do cortisol

Não bastasse tudo isso, a falta de sono também eleva o nível do cortisol, conhecido como hormônio do estresse. Esse hormônio pode contribuir para aquele indesejado pneuzinho na barriga. Para quem se exercita, é um desafio a mais.

A Paula destaca que cuidar do sono é tão crucial quanto manter uma alimentação balanceada. Não adianta ter uma dieta maravilhosa se o sono estiver desregulado. O corpo precisa de descanso para funcionar redondinho.

Para melhorar a qualidade do sono, algumas dicas práticas: tente manter horários regulares para dormir e acordar. Evitar o uso de telas antes de deitar e reduzir o consumo de cafeína no período noturno pode mudar bastante o cenário. Pequenas mudanças no dia a dia podem impactar tanto no seu descanso quanto no controle do peso, o que é uma vantagem e tanto!

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