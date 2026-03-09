Números consolidados de 06/03/2026 disponíveis para consulta

Na última sexta-feira, dia 6 de março de 2026, as audiências de várias emissoras de televisão foram divulgadas, mostrando um panorama interessante e um tanto preocupante para algumas delas.

O programa ‘Aqui Agora’, que enfrenta dificuldades e especulações sobre seu possível cancelamento, registrou um novo recorde negativo de audiência. Isso demonstra a queda de interesse do público pelo programa. Na RedeTV!, a situação não é muito diferente: o ‘Brasil do Povo’ obteve uma audiência tão baixa, que chegou a ser considerado quase irrelevante, marcando apenas um traço de audiência.

A estreia do novo programa da Globo, chamado ‘Grid da Globo’, não trouxe mudanças significativas nos índices de audiência da emissora. A Globo continua a ser uma das principais emissoras do país, mas a estreia não teve o impacto esperado.

No SBT, o programa ‘Impuros’ não conseguiu superar os números de ‘Quilos Mortais’, resultando em uma terceira colocação na audiência para a emissora. Já o ‘Operação de Risco’, que é o programa mais assistido da RedeTV!, se aproxima do terceiro lugar em audiência.

A tabela abaixo mostra os números consolidados de audiência da última sexta-feira:

Bom Dia SP : 8,5

: 8,5 Bom Dia Brasil : 6,8

: 6,8 Encontro com Patrícia Poeta : 5,7

: 5,7 Mais Você : 6,3

: 6,3 SP1 : 8,7

: 8,7 Globo Esporte : 8,9

: 8,9 Jornal Hoje : 10,5

: 10,5 Edição Especial: Terra Nostra : 10,0

: 10,0 Sessão da Tarde: Meu Amigo Enzo : 8,8

: 8,8 SPTV : 12,0

: 12,0 Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata : 14,2

: 14,2 Êta Mundo Melhor! : 17,7

: 17,7 SP2 : 19,2

: 19,2 Coração Acelerado : 18,6

: 18,6 Jornal Nacional : 21,4

: 21,4 Três Graças : 24,1

: 24,1 Show da Velocidade : 23,4

: 23,4 Big Brother Brasil 26 : 18,0

: 18,0 Globo Repórter : 11,8

: 11,8 Grid da Globo : 8,3

: 8,3 Jornal da Globo : 6,7

: 6,7 Rede BBB: 5,9

Os números são importantes para entender como cada programa se saiu em comparação com os demais na mesma faixa horária. Por exemplo, o ‘Coração Acelerado’ alcançou 18,6 pontos e foi um dos destaques do dia.

As emissoras menores também apresentaram suas médias, mas algumas, como o ‘Brasil do Povo’ da RedeTV!, ficaram abaixo do esperado, com apenas 0,1 ponto de audiência.

Esses dados são relevantes não apenas para as emissoras, mas também para o mercado publicitário, pois ajudam a entender quais programas atraem mais retorno em termos de visualização. Um ponto de audiência atualmente equivale a 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, servindo de referência para as estratégias de investimento publicitário.

Diante deste cenário, fica evidente que a competição entre as emissoras está acirrada, e cada ponto de audiência conta na busca pela atenção do público.