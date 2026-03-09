Entretenimento

Números consolidados de 06/03/2026 disponíveis para consulta

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Caio Castro estreia no Grid da Globo. Foto: Reprodução
confira os números consolidados de 06/03/2026

Na última sexta-feira, dia 6 de março de 2026, as audiências de várias emissoras de televisão foram divulgadas, mostrando um panorama interessante e um tanto preocupante para algumas delas.

O programa ‘Aqui Agora’, que enfrenta dificuldades e especulações sobre seu possível cancelamento, registrou um novo recorde negativo de audiência. Isso demonstra a queda de interesse do público pelo programa. Na RedeTV!, a situação não é muito diferente: o ‘Brasil do Povo’ obteve uma audiência tão baixa, que chegou a ser considerado quase irrelevante, marcando apenas um traço de audiência.

A estreia do novo programa da Globo, chamado ‘Grid da Globo’, não trouxe mudanças significativas nos índices de audiência da emissora. A Globo continua a ser uma das principais emissoras do país, mas a estreia não teve o impacto esperado.

No SBT, o programa ‘Impuros’ não conseguiu superar os números de ‘Quilos Mortais’, resultando em uma terceira colocação na audiência para a emissora. Já o ‘Operação de Risco’, que é o programa mais assistido da RedeTV!, se aproxima do terceiro lugar em audiência.

A tabela abaixo mostra os números consolidados de audiência da última sexta-feira:

  • Bom Dia SP: 8,5
  • Bom Dia Brasil: 6,8
  • Encontro com Patrícia Poeta: 5,7
  • Mais Você: 6,3
  • SP1: 8,7
  • Globo Esporte: 8,9
  • Jornal Hoje: 10,5
  • Edição Especial: Terra Nostra: 10,0
  • Sessão da Tarde: Meu Amigo Enzo: 8,8
  • SPTV: 12,0
  • Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 14,2
  • Êta Mundo Melhor!: 17,7
  • SP2: 19,2
  • Coração Acelerado: 18,6
  • Jornal Nacional: 21,4
  • Três Graças: 24,1
  • Show da Velocidade: 23,4
  • Big Brother Brasil 26: 18,0
  • Globo Repórter: 11,8
  • Grid da Globo: 8,3
  • Jornal da Globo: 6,7
  • Rede BBB: 5,9

Os números são importantes para entender como cada programa se saiu em comparação com os demais na mesma faixa horária. Por exemplo, o ‘Coração Acelerado’ alcançou 18,6 pontos e foi um dos destaques do dia.

As emissoras menores também apresentaram suas médias, mas algumas, como o ‘Brasil do Povo’ da RedeTV!, ficaram abaixo do esperado, com apenas 0,1 ponto de audiência.

Esses dados são relevantes não apenas para as emissoras, mas também para o mercado publicitário, pois ajudam a entender quais programas atraem mais retorno em termos de visualização. Um ponto de audiência atualmente equivale a 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, servindo de referência para as estratégias de investimento publicitário.

Diante deste cenário, fica evidente que a competição entre as emissoras está acirrada, e cada ponto de audiência conta na busca pela atenção do público.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Rainer Cadete e Tatá Werneck. Foto: Divulgação

Tata Werneck e Rainer Cadete voltam em ‘Quem Ama Cuida’

6 horas atrás
Ticiane Pinheiro. Foto: Globo/Estevam Avellar

Ticiane Pinheiro firma contrato com a Globo para reality no Globoplay

21 horas atrás
Estreia do game show Boom!. Foto: Reprodução/Record

‘Boom!’ estreia na Record com 4,4 pontos e perde para ‘Domingo Legal’

22 horas atrás
Fórmula 1 volta à programação da Globo. Foto: Reprodução

Fórmula 1 retorna à Globo e gera aumento na audiência

1 dia atrás
© Copyright 2026, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo