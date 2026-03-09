Números consolidados de 06/03/2026 disponíveis para consulta
Na última sexta-feira, dia 6 de março de 2026, as audiências de várias emissoras de televisão foram divulgadas, mostrando um panorama interessante e um tanto preocupante para algumas delas.
O programa ‘Aqui Agora’, que enfrenta dificuldades e especulações sobre seu possível cancelamento, registrou um novo recorde negativo de audiência. Isso demonstra a queda de interesse do público pelo programa. Na RedeTV!, a situação não é muito diferente: o ‘Brasil do Povo’ obteve uma audiência tão baixa, que chegou a ser considerado quase irrelevante, marcando apenas um traço de audiência.
A estreia do novo programa da Globo, chamado ‘Grid da Globo’, não trouxe mudanças significativas nos índices de audiência da emissora. A Globo continua a ser uma das principais emissoras do país, mas a estreia não teve o impacto esperado.
No SBT, o programa ‘Impuros’ não conseguiu superar os números de ‘Quilos Mortais’, resultando em uma terceira colocação na audiência para a emissora. Já o ‘Operação de Risco’, que é o programa mais assistido da RedeTV!, se aproxima do terceiro lugar em audiência.
A tabela abaixo mostra os números consolidados de audiência da última sexta-feira:
- Bom Dia SP: 8,5
- Bom Dia Brasil: 6,8
- Encontro com Patrícia Poeta: 5,7
- Mais Você: 6,3
- SP1: 8,7
- Globo Esporte: 8,9
- Jornal Hoje: 10,5
- Edição Especial: Terra Nostra: 10,0
- Sessão da Tarde: Meu Amigo Enzo: 8,8
- SPTV: 12,0
- Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 14,2
- Êta Mundo Melhor!: 17,7
- SP2: 19,2
- Coração Acelerado: 18,6
- Jornal Nacional: 21,4
- Três Graças: 24,1
- Show da Velocidade: 23,4
- Big Brother Brasil 26: 18,0
- Globo Repórter: 11,8
- Grid da Globo: 8,3
- Jornal da Globo: 6,7
- Rede BBB: 5,9
Os números são importantes para entender como cada programa se saiu em comparação com os demais na mesma faixa horária. Por exemplo, o ‘Coração Acelerado’ alcançou 18,6 pontos e foi um dos destaques do dia.
As emissoras menores também apresentaram suas médias, mas algumas, como o ‘Brasil do Povo’ da RedeTV!, ficaram abaixo do esperado, com apenas 0,1 ponto de audiência.
Esses dados são relevantes não apenas para as emissoras, mas também para o mercado publicitário, pois ajudam a entender quais programas atraem mais retorno em termos de visualização. Um ponto de audiência atualmente equivale a 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, servindo de referência para as estratégias de investimento publicitário.
Diante deste cenário, fica evidente que a competição entre as emissoras está acirrada, e cada ponto de audiência conta na busca pela atenção do público.