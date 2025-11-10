Trio que pode mudar a história de ‘Coração Acelerado’

A próxima novela das sete da Globo, intitulada Coração Acelerado, está gerando expectativa e já revela detalhes sobre sua trama e personagens principais. A nova produção tem previsão de estreia para 12 de janeiro de 2026, ocupando o horário atualmente destinado a Dona de Mim.

A protagonista da novela será Naiane Sampaio do Amaral, interpretada por Isabelle Drummond. Naiane é uma influenciadora digital que se destaca por sua personalidade arrogante e mimada. Ela pertence a uma família rica do Centro-Oeste e vive cercada de luxo e admiradores, o que a leva a se envolver em várias armações. Além dela, a história contará com a participação de dois personagens que a acompanham em suas aventuras: Esteban Serran, um personal stylist interpretado por Diego Martins, e Laurinha, assistente e confidente de Naiane, vivida por Kamila Amorim. Laurinha enfrentará os desafios de lidar com o egoísmo e o temperamento explosivo de sua patroa.

As gravações da novela estão sendo realizadas em Goiânia e as fotos divulgadas mostram o clima de glamour e tensão que marcará a narrativa.

Coração Acelerado foi escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento. A trama mistura elementos de romance, rivalidade e empoderamento feminino, ambientando-se no universo sertanejo e nas belezas do interior de Goiás.

A novela também contará com participações especiais de artistas conhecidos da música brasileira, incluindo Daniel, Michel Teló, Ana Castela, Maiara & Maraisa, e Paula Fernandes. Esses convidados reforçarão a autenticidade e o tom popular da produção.

A trilha sonora terá um papel importante, com Ana Castela interpretando a canção de abertura, chamada “Olha Onde Eu Tô”. Essa música promete dar início a cada capítulo com um toque vibrante do que é conhecido como “feminejo”, refletindo a identidade da novela.

Dessa forma, Coração Acelerado se apresenta como uma obra que promete entreter e engajar o público, mostrando os desafios e os dilemas de sua protagonista em um contexto cheio de glamour e drama.