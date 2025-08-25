Entretenimento

Miguel Coelho volta à Globo na final de Vale Tudo

Miguel Coelho. Foto: Reprodução/Instagram
Miguel Coelho retorna à Globo na reta final de Vale Tudo

O ator Miguel Coelho anunciou seu retorno à TV Globo e já começou a gravar cenas para a fase final do remake da novela Vale Tudo. Sua volta ocorre após um intervalo de cinco anos, tendo sua última participação na emissora em Espelho da Vida, de 2018. Desde então, Miguel participou de diferentes projetos em outras emissoras, incluindo papéis importantes na Record e uma experiência como apresentador. Recentemente, ele fez parte do elenco de A Caverna Encantada, uma produção infantil do SBT.

Além de Miguel, a atriz mirim Mel Summers, que também atuou em A Caverna Encantada, estará presente na nova trama Êta Mundo Melhor!, que atualmente é exibida na faixa das seis da Globo.

A nova versão de Vale Tudo é uma adaptação moderna do clássico original, que fez grande sucesso em 1988, escrito por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. A atualização do roteiro fica a cargo de Manuela Dias, conhecida por seu trabalho em Amor de Mãe, com apoio dos roteiristas Luciana Pessanha, Bruna Paixão, Sérgio Marques e Aline Maia.

A produção conta com uma equipe de destaque: Paulo Silvestrini é o diretor artístico, enquanto José Luiz Villamarim dirige o núcleo, e Cristiano Marques assume a direção-geral. Lucas Zardo é o responsável pela produção executiva, e Luciana Monteiro lidera a produção principal.

Com um total de 173 capítulos, a nova versão de Vale Tudo está prevista para ser exibida até o dia 17 de outubro de 2025. Após o fim da novela, o espaço será ocupado por Três Graças, outra produção de Aguinaldo Silva, que contará com as atrizes Sophie Charlotte e Dira Paes em papéis principais.

